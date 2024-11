Tabelle der 2. und 3. Liga Wer jetzt vom Aufstieg träumt, könnte Weihnachten unten stehen Stand: 21.11.2024 15:18 Uhr

In der 2. und 3. Liga geht es so eng zu, dass aus einem Aufstiegsaspiranten ganz schnell ein Abstiegskandidat werden kann. Die Bundesliga ist hingegen schon nach wenigen Spieltagen wieder weiter auseinandergezogen.

Sollte der FC Bayern, wovon kaum jemand ausgehen dürfte, am Freitagabend das Heimspiel gegen den FC Augsburg verlieren, wäre er trotzdem weiter Spitzenreiter der Bundesliga, mit mindestens zwei Punkten Vorsprung auf den Zweiten, der aktuell RB Leipzig heißt und fünf Punkte Rückstand aufweist.

Fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer haben in der 2. Liga derzeit der 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC. Dabei handelt es sich um zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte.

Der Zwölfte Darmstadt kann auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran

Sie haben jeweils einen Punkt mehr als der SV Darmstadt 98 auf dem zwölften Platz. Die "Lilien" sind mit einer guten Form in die Länderspielpause gegangen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt geht zwar nicht als Favorit in das Spiel am Samstag bei Hannover 96, aber ein Erfolg wäre weit weniger überrachend als ein Sieg Augsburgs in München.

Der hätte zur Folge, dass Augsburg (punktgleich mit dem Zwölften VfL Wolfsburg) auf elf Zähler an die Bayern rücken würde. Gewänne Darmstadt in Hannover, wären es zwischen den beiden Mannschaften noch drei Punkte.

Topspiele in Hannover, Düsseldorf und Dresden

Es geht - mal wieder - sehr eng zu in der 2. Liga, in der der Tabellenführer vier Punkte weniger hat als in der Bundesliga, die zwei Spieltage weniger absolviert hat. Hannover könnte bei einer Niederlage von der Tabellenspitze auf den fünften Platz abrutschen. Dass es nicht noch einen Rang tiefer gehen könnte, liegt an dem Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und der SV Elversberg, die als Dritter und Sechster derzeit zwei Punkte trennen.

Sowohl das Spiel in Hannover wie auch das in Düsseldorf werden am Samstag ab 18 Uhr in Ausschnitten in der Sportschau zu sehen sein. Das gilt auch für das Topspiel der 3. Liga, das sogar in voller Länge ab 14 Uhr im Livestream und im MDR-Fernsehen zu sehen sein wird.

Dynamo Dresden trifft als Tabellendritter auf den direkten Verfolger 1. FC Saarbrücken, der ebenfalls 25 Punkte aufweist. Beide Mannschaften haben jeweils einen Punkt weniger als die beiden Teams vor ihnen, der SV Sandhausen als Tabellenführer und Arminia Bielefeld.

Auch in der 3. Liga geht es wieder extrem eng zu, sowohl an der Spitze wie auch in der Abstiegsregion. Mannschaften, die aktuell vom Aufstieg träumen, können noch vor Weihnachten in Abstiegsgefahr sein. Lücken, wie sie in der Bundesliga schon nach zehn Spieltagen entstanden sind, gibt es in den beiden Ligen darunter kaum.

Spannend ist es in der höchsten Liga trotzdem, dafür sorgt der Reiz der Plätze, die zur Teilnahme an den Europapokalen berechtigen, vor allem der Champions League. Am Samstag steht in dieser Hinsicht ein wichtiges Spiel an. Borussia Dortmund trifft auf den SC Freiburg, zu sehen in der Sportschau und in voller Länge zu hören in der Radio-Reportage.