Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga 3:3 nach 0:3 - Düsseldorf mit spektakulärem Comeback gegen Nürnberg Stand: 26.04.2025 22:52 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat gegen den 1. FC Nürnberg ein 0:3 aufgeholt und damit eine Heimniederlage im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga verhindert.

Durch das 3:3 (0:2) gegen Nürnberg verpasste die Fortuna den Sprung auf Rang drei und bleibt aber mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz vorerst Tabellensechster. Nürnberg hätte mit einem Sieg nochmal oben rankommen können, steht nun aber fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz auf Rang acht.

Janis Antiste (19.), Mahir Emreli (45.+4) und Julian Justvan (61.) trafen für Nürnberg, Danny Schmidt (68./71.) und Shinta Appelkamp (78.) sorgten für den Ausgleich.



Nürnbergs Trainer Miroslav Klose gab sich bei Sky enttäuscht: "Wenn Du 3:0 führst, dann willst du mehr als nur einen Punkt mitnehmen." Mit Blick auf die Zukunft sagte er: "Ich weiß was den Jungs noch fehlt, daran wollen wir arbeiten."

"Diese Mannschaft ist nicht totzukriegen" , sagte Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune. Er kritisierte: "Wir hatten eine brutal schwache Konterabsicherung. In der zweiten Hälfte hatten wir eine gute Ordnung und zwei Top-Joker."

Nürnberg nutzt Düsseldorfs Fehler eiskalt

Düsseldorf übernahm die Initiative, aber Nürnberg ging in Führung. Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier hatte einen Schuss von Julian Justvan noch abgewehrt, Janis Antiste reagierte am schnellsten und traf im Nachsetzen aus zehn Metern. Nürnberg hatte nun die besseren Chancen, Mahir Emreli verpasste in der 30. Minute knapp das 2:0.

Nürnbergs Julian Justvan bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit seinen Teamkollegen

Kurz vor der Pause legte Nürnberg nach: Dawid Kownacki leistete sich einen Ballverlust am Nürnberger Strafraum, die schnell konterten. Caspar Jander spielte Emreli mit einem tiefen Pass frei, der den Ball am herausgeeilten Torwart Kastenmeier vorbei ins Tor lupfte (45.+4).

In der zweiten Hälfte nutzte Nürnberg den nächsten Düsseldorfer Ballverlust, am Ende des Gegenangriffs wird der Schuss von Antiste noch geblockt, danach aber verwandelte Justvan zum 3:0 (61.).

Düsseldorfs Jamil Siebert und Nürnbergs Janis Antiste kämpfen um den Ball

Fortuna mit drei Toren in zehn Minuten

Doch Fortuna Düsseldorf legte ein spektakuläres Comeback hin: Binnen zehn Minuten kam die Fortuna zum Ausgleich.

"Schlechter konnte es nicht werden" , sagte Düsseldorfs Danny Schmidt bei Sky mit Blick auf das 0:3. Er sorgte zunächst per Kopf für das 1:3 (68.). Jamil Siebert köpfte dann eine Freistoßflanke an den rechten Pfosten, den Abpraller nutzte wiederum Schmidt zum 2:3 (71.). Nürnberg begann regelrecht zu schwimmen - es folgte das 3:3. Nürnbergs Jander verlor den Ball vor dem eigenen Strafraum leichtfertig an Shinta Appelkamp, der den Ball aus 20 Metern in den rechten Winkel schoss (78.). "Das zeigt, dass wir Mentalität haben. Und wir sind noch auf das vierte Tor gegangen. Aber so eine erste Halbzeit dürfen wir uns nicht erlauben" , sagte Appelkamp.

Nürnbergs Justvan kritisiert: "Wir waren zu unsicher, haben zu viele Bälle verloren und Düsseldorf wieder ins Spiel kommen lassen. Für uns fühlt es sich an wie eine Niederlage. Man hat heute gesehen, dass wir noch nicht so weit sind."

Düsseldorfs Moritz Heyer im Zweikampf mit Nürnbergs Mahir Emreli

Düsseldorf muss nach Braunschweig, Nürnberg empfängt Elversberg

Fortuna Düsseldorf muss am 32. Spieltag zu Eintracht Braunschweig (03.05., 13.00 Uhr). Der 1. FC Nürnberg empfängt einen Tag später die SV Elversberg (04.05., 20.30 Uhr).