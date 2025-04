80. Was für eine Reaktion der Düsseldorfer! Innerhalb von zehn Minuten dreht die Fortuna hier das Spiel und gleicht nach 0:3 noch zum 3:3 aus. Gibt es noch weitere Tore in der Schlussphase?

78. Shinta Appelkamp Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 3:3 durch Shinta Appelkamp

Nach einem schnellen Ballverlust der Franken im Zentrum erzwingt die Fortuna den Ball und Appelkamp bekommt auf halblinks den Ball. Er legt sich die Kugel auf seinen starken Rechten und haut den Ball aus rund 18 Metern oben rechts zum 3:3 ins Tor.

77. Immer wieder versuchen die Rheinländer es jetzt mit hohen Hereingaben von Außen. Ein langer und hoher Einwurf von Oberdorf kann aber Knoche gerade noch vor dem eingelaufenen Schmidt klären.

76. Nächster Wechsel. Klose reagiert weiter und bringt für Stürmer und Torschützen Antiste den Verteidiger Karafiát.

76. Ondřej Karafiát Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Ondřej Karafiát

76. Janis Antiste Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Janis Antiste

75. Die Franken schwimmen jetzt. Viel geht bei der Fortuna über die rechte Seite. Erneut flankt Iyoha einen Ball an den Fünfer, doch die Gäste blocken den Schuss. Anschließend probiert es Oberdorf mit einem Distanzschuss aus rund 35 Metern zentral aufs Tor. Reichert lässt den Ball prallen und sichert das Leder.

72. Nürnberg reagiert auf die zwei schnellen Gegentore. Für Danilo Soares ist nun Villadsen neu im Spiel.

72. Oliver Villadsen Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Oliver Villadsen

72. Danilo Soares Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Danilo Soares

71. Danny Schmidt Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:3 durch Danny Schmidt

Was ist den hier los? Nach einem Foulspiel an Iyoha bringt Appelkamp den anschließenden Freistoß aus rund 20 Metern von rechts an den zweiten Pfosten. Dort schraubt sich Siebert hoch und köpft den Ball an den rechten Pfosten. Der Ball springt zurück ins Feld und Schmidt drückt den Ball mit rechts zum 2:3 über die Linie.

70. Was geht nun noch für die Fortuna? Rund 22 Minuten bleiben den Rheinländer noch. Sie erobern im Mittelfeld gleich wieder den Ball, doch Nürnberg wirft sich jetzt in jeden Pass.

68. Danny Schmidt Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:3 durch Danny Schmidt

Die Hoffnung lebt in Düsseldorf. Die Nürnberger können nach einem Eckball den Ball nicht richtig klären. Die Fortuna erobert den zweiten Ball und flankt den Ball immer wieder gefährlich vors Tor. Appelkamp lenkt das Leder von rechts mit der Spitze an den Fünfer. Dort schraubt sich Schmid schließlich hoch und nickt die Kugel zentral über die Linie.

67. Auch nach dem dritten Gentor setzen sich die Rheinländer in der gegnerischen Hälfte fest. Nach einem Pass aus dem Zentrum bekommt der gerade erst eingewechselte Iyoha an den Ball. Sein Linkschuss aus rund 16 Metern wird geblockt.

65. Die Gastgeber reagieren auf das dritte Tor und stellen um. Für Kownacki und Heyer sind nun Schmidt und Iyoha neu im Spiel. Können sie noch einmal frische Ideen in die Partie bringen?

64. Nach dem 0:3 wird es für die Fortuna mehr als schwierig hier noch Punkte mitzunehmen. Diese Saison kamen sie nur gegen Karlsruhe nach einem 2:3 noch zurück und gewannen am Ende mit 3:2. Was geht heute noch für die Rheinländer? Sie laufen auch nach dem 0:3 weiter an.

64. Emmanuel Iyoha Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha

64. Moritz Heyer Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Moritz Heyer

64. Danny Schmidt Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Danny Schmidt

64. Dawid Kownacki Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

61. Julian Justvan Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:3 durch Julian Justvan

Ist das schon die Entscheidung? Die Fortuna verliert kurz vor dem Sechzehner den Ball. Erst wird Antiste auf rechts im Strafraum gesucht, doch sein Schuss mit rechts wird noch geblockt. Der Ball springt dann aber Justvan vor die Füße und der fackelt aus rund acht Metern nicht lange und jagt den Ball mit rechts ins lange untere linke Eck.

59. Eckball für die Fortuna. Appelkamp bringt eine Ecke von der linken Seite scharf und hoch an den ersten Pfosten. Zimmermann läuft ein und nickt die Kugel aus kurzer Distanz aufs Tor. Doch Reichert ist da!

57. Kastenmeier unsicher. Erneut setzt sich Justvan nun mal auf der linken Außenbahn gegen seinen Gegenspieler durch und flankt die Kugel scharf und hoch an den Fünfer. Kastenmeier kommt raus, fliegt aber knapp unter der Hereingabe durch. Er hat allerdings Glück, dass Emreli den Ball nicht erreicht.

55. Emreli geht zu Boden und fordert Elfmeter! Nach einem Pass von Justvan aus dem Zentrum auf die linke Seite geht Emreli mit einem Kontakt mit Haag zu Boden. Der Düsseldorfer hält den Stürmer lange fast, lässt ihn dann aber genau an der Strafraumgrenze los und es gibt keinen Strafstoß.

54. Wieder erzwingt der Club durch Knoche auf der rechten Seite den Ball. Er passt die Kugel ins Zentrum und Justvan will die Kugel für Antiste durchlassen, doch Oberdorf fängt den Ball ab.

53. Mal wieder die Gäste! Danilo Soares sucht auf links Justvan, doch der Pass ist dann doch zu steil für den Spieler mit der Nummer zehn.

50. Auch in Hälfte zwei machen die Rheinländer zu Beginn der Hälfte das Spiel. Nun sucht Zimmermann mit einem tiefen Pass auf rechts Appelkamp, doch der kann die Kugel nicht gezielt mit rechts aufs Tor bringen und Reichert ist da.

48. Emreli verletzt sich unglücklich bei einer Aktion an der Hand und muss behandelt werden. Es wirkt so als habe sich der Nürnberger einen Finger an der linken Hand ausgekugelt. Er kann aber weitermachen.

46. Weiter geht's! Fortuna Düsseldorf stößt an und tauscht einmal. Für Hoffmann ist Appelkamp neu im Spiel dabei. Nürnberg kommt unverändert aus der Kabine.

46. Shinta Appelkamp Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Shinta Appelkamp

46. André Hoffmann Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: André Hoffmann

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der 1. FC Nürnberg verdient mit 2:0 in Düsseldorf. Nachdem die Anfangsminuten eigentlich an die Rheinländer gingen, erzielte Antiste in der 19. Minute das überraschte 1:0 für die Gäste. Danach kamen die Franken aber immer besser ins Spiel und Emreli hatte zuvor schon die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Düsseldorf lief auch danach weiter an, doch wirkliche Großchancen konnte die Fortuna nicht kreieren. Nürnberg setzte dann auf Konter und machte kurz vor der Pause durch Emreli das verdiente 2:0 für den FCN. Kommt Düsseldorf in Halbzeit zwei noch einmal zurück und macht den Anschlusstreffer oder hupft Nürnberg wieder an die Aufstiegsplätze heran?

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Mahir Emreli Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:2 durch Mahir Emreli

Da ist das 2:0! Die Nürnberger kontern eiskalt. Nach einem Ballgewinn von Jander schickt dieser Emreli mit einem tiefen Pass. Emreli startet aus der eigenen Hälfte und läuft dann allein auf Kastenmeier zu und lupft die Kugel mit links aus rund 33 Metern über den Keeper zum 2:0 ins Tor.

45. +3 Es gibt noch einmal einen Eckball für die Fortuna. Van Brederode bringt erneut die Ecke von rechts an den Fünfer, doch Nürnbergs Knoche köpft die Kugel aus dem Sechzehner.

45. +1 180 Sekunden gibt es in Halbzeit eins obendrauf. Nürnberg setzt sich noch einmal in der gegnerischen Hälfte fest. Nach einem tiefen Pass auf Drexler legt dieser von der rechten Seite des Sechzehners auf Emreli, doch der verstolpert das Leder.

45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44. Mit einem tiefen Lauf auf die rechte Seite wird Hoffmann im Sechzehner gesucht, der legt sich den Ball aber etwas zu weit vor und kommt dann zu Fall, doch ohne gegnerischen Kontakt geht der Düsseldorfer zu Boden und Petersen gibt Abstoß.

42. Die Nürnberger setzen sich kurz vor der Pause mal in der gegnerischen Hälfte fest. Düsseldorf lässt sie gewähren, stellt die Räume aber um den Sechzehner gut zu.

39. Den anschließenden Eckball bringt van Brederode von der linken Seite scharf und hoch an den zweiten Pfosten. Dort schraubt sich Hoffmann hoch, doch sein Kopfball kommt nicht gezielt aufs Tor.

38. Wieder kommen die Rheinländer über die linke Seite durch. Jóhannesson flankt den Ball an den ersten Pfosten und Kownacki läuft ein und schießt das Leder aus spitzem Winkel aufs Tor. Drexler klärt zur Ecke.

36. Nächster Konter von den Franken. Wieder geht es für die Gäste über die linke Seite. Antiste legt dann den Ball aus dem Zentrum nach links zu Emreli, doch braucht zu lange für die Ballannahme und die Chance verpufft.

35. Wieder versucht Siebert mit einer langen und hohen Flanke von der linken Seite Heyer auf rechts im Sechzehner zu bedienen. Der kommt bei seinem Kopfball aber in leichte Rücklage und kann den Ball nicht an den Fünfer verlängern.

34. Nürnberg traut sich jetzt immer häufiger aus der eigenen Hälfte und sucht durch schnelle Konter die Entscheidung. Die Führung geht mittlerweile für die Franken in Ordnung.

32. André Hoffmann Düsseldorf Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Hoffmann sieht holt Antiste im Mittelfeld von den Füßen und sieht dafür die nächste Verwarnung.

31. Janis Antiste Nürnberg Gelbe Karte für Janis Antiste (1. FC Nürnberg)

Antiste sieht für ein Ballwegwerfen die Gelbe Karte.

30. Nochmal Emreli! Die Nürnberger erzwingen nach einem Block von Gruber gegen van Brederode im eigenen Sechzehner den Ball und machen das Spiel mit einem tiefen Pass auf Emreli schnell. Er läuft gegen Siebert auf rechts aufs Tor zu, doch er schiebt den Ball knapp links am Pfosten vorbei.

30. Nach mehr als einer halben Stunde ist die Führung für den Club weiter glücklich. Düsseldorf ist weiter die spielbestimmende Mannschaft. Nun flankt Gavory einen Ball von der linken Grundlinie an den Fünfer. Kownaci steigt hoch, kann die Kugel aber nicht aufs Tor bringen.

28. Caspar Jander Nürnberg Gelbe Karte für Caspar Jander (1. FC Nürnberg)

Jander sieht für ein Halten gegen Jóhannesson die erste Gelbe Karte der Partie.

27. Freistoß für die Fortuna. Nach einem Foulspiel an Gavory bekommen die Rheinländer einen Freistoß zugesprochen. Jóhannesson legt sich die Kugel rund 22 Metern links vor dem Kasten zurecht und flankt den Ball hoch an den zweiten Pfosten. Doch Siebert fliegt knapp unter der Hereingabe durch.

25. Nach einer hohen Hereingabe von Gavory von der rechten Seite steigt Kownacki am zweiten Pfosten hoch und nickt das Leder zurück an den Fünfer. Dort verpasst Heyer knapp den Ball und Knoche klärt zur Ecke. Die anschließende Ecke bringt aber keine Gefahr.

22. Eine etwas überraschende Führung. Nach dem Nürnberger gleich in den ersten Minuten mehrere Aktionen vor dem gegnerischen Tor hatten, kamen die Rheinländer zuletzt besser ins Spiel. Wie reagiert die Fortuna auf den Rückstand?

19. Janis Antiste Nürnberg Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Janis Antiste

Da ist die Führung für den Club. Nach einem Pass von Emreli auf die rechte Seite zu Justvan zieht der ehemalige Paderborner mit links ab. Er visiert das untere rechte Eck an, Kastenmeier streckt sich und pariert den Schuss nach links. Antiste reagiert in Höhe des zweiten Pfostens am schnellsten und drückt den Ball aus rund zehn Metern mit links über die Linie.

18. Mal wieder die Gastgeber. van Brederode kommt über die linke Seite durch und legt den Ball zentral an die Strafraumgrenze. Kowniaki läuft ein, wird aber im letzten Moment noch von Gruber geblockt.

15. Nach einer Viertelstunde hat sich das Bild auf dem Spielfeld nicht verändert. Die Fortuna macht das Spiel. Nürnberg wartet ab, steht viel hinten drin und lauert auf Konter.

12. Weiter macht die Fortuna das Spiel. Die Franken kommen in den letzten Minuten nicht mehr so aus der eigenen Hälfte, doch wirklich Großchancen können die Rheinländer aber noch nicht herausarbeiten.

9. Erster Eckball für die Gastgeber. Jóhannesson bringt die Ecke von der rechten Seite lang und hoch an den Fünfer. Dort schraubt sich Kownacki hoch, kann die Kugel aber nicht gezielt aufs Tor bringen. Anschließend pariert Reichert einen Schuss von Hoffmann aus kurzer Distanz.

7. Nun übernehmen so langsam die Hausherren das Spiel. Die Rheinländer verschieben den Ball durch die Reihen und suchen Kownacki mit einem langen und hohen Ball, doch die Hereingabe ist etwas zu lang für den Stürmer.

4. Die Gastgeber sind in den ersten Minuten aber auch da und gehen früh auf das Aufbauspiel der Gäste. Die Nürnberger stehen aber hinten erst einmal eng gestaffelt und geben der Fortuna kaum Räume.

1. Erste Chance für die Gäste! Die Franken kommen nach dem Anstoß gleich mal in die gegnerische Hälfte und Emreli probiert es wie letzte Woche in Paderborn gleich mit einem Schussversuch. Sein Abschluss aus rund 20 Metern halblinker Position fliegt aber klar links am Tor vorbei.

1. Los geht's! Schiedsrichter Petersen gibt die Partie frei. Nürnberg stößt an.

1. Spielbeginn

Düsseldorfs Thioune tauscht zweimal gegenüber dem Unentschieden gegen Elversberg. Für Appelkamp und Schmidt (beide Bank) starten Haag und van Brederode. Sein Gegenüber Klose muss den verletzten Castrop (Außenbandteilruptur im Kniegelenk) und den gelbgesperrten Yılmaz (5. Gelbe) ersetzen. Für die beiden Mittelfeldakteure spielen Soares und Antiste. Außerdem ersetzt Knoche, Karafiát (Bank) in der Verteidigung.

Bei Nürnberg sind die Chancen auf den Aufstieg zuletzt geschrumpft. Die Franken holten aus den letzten vier Spielen nur drei Punkte. Nur gegen Kaiserslautern gab es einen knappen 2:1-Sieg. Zuletzt unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Miroslav Klose mit 2:3 gegen den SC Paderborn. Damit steht der Club drei Spieltage vor Schluss auf dem achten Rang und hat auf die direkten Aufstiegsplätze schon neun Zähler Rückstand. Auf Rang drei fehlen ihnen auch schon sechs Punkte. Bei einer Niederlage heute könnte der FCN den Rückstand auf den Relegationsplatz wohl nicht mehr aufholen.

Die Rheinländer stehen nach 30. Spieltagen mit 48. Punkten auf dem sechsten Rang in der Tabelle. Auf den Relegationsplatz haben die Düsseldorfer nur zwei Zähler Rückstand und können mit einem Sieg heute auf den dritten Platz springen. Zuletzt lief es für die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Thioune gut. Die Fortuna ist seit drei Spielen ungeschlagen. Nach Siegen gegen Münster (1:0) und Paderborn (2:1) gab es zuletzt im Spitzenduell gegen die SV Elversberg ein 1:1-Unentschieden.