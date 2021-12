Die Fans im Profifußball müssen großteils wieder den Stadien fern bleiben: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen maximal 30 bis 50 Prozent und insgesamt nicht mehr als 15.000 Zuschauer bei Fußballspielen in den Stadien der Republik dabei sein dürfen. "Einige Bundesländer werden noch weitreichendere Beschränkungen ergreifen", sagte der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz nach den Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag (02.12.2021).

Geisterspiele in einigen Bundesländern geplant

Das heißt, in manchen Gegenden könnte es sogar noch schlimmer für die Fans kommen. So steht im Beschluss, der der Sportschau vorliegt: "In Ländern mit hohem Infektionsgeschehen müssen Sportveranstaltungen ohne Zuschauer durchgeführt werden." Genau definiert wurde das "hohe Infektionsgeschehen" jedoch nicht. In Sachsen, Bayern oder Baden-Württemberg sind Geisterspiele beispielsweise bereits eingeführt oder angekündigt worden.

Möglich ist das aufgrund der sogenannten "Länderöffnungsklausel" im aktuellen Infektionsschutzgesetz. "Die Vereinbarungen mit dem Bund sind Mindeststandards. Länder können schärfer reagieren" , sagte die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Außerdem einigten sich Bund und Länder darauf, dass nur Geimpfte und Genesene Zugang zum Stadion erhalten sollen. Es soll zudem Maskenpflicht am Platz herrschen.

Kritik aus dem Profifußball an Maßnahmen