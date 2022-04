Das Glück in dieser Szene war für Dortmund schnell wieder vergessen. Bei einem etwas plump wirkenden Foulversuch gegen VfB-Spieler Wataru Endo zog sich Mo Dahoud in der 30. Minute eine Schulterverletzung zu - auch für ihn war die Partie damit vorzeitig beendet.

Hummels schon der dritte Verletzte

Und das war es noch nicht in der ersten Hälfte. Kurz vor dem Pausenpfiff griff sich auch Mats Hummels an den Oberschenkel und musste bei Wiederanpfiff von Dan-Axel Zagadou ersetzt werden - der dritte Ausfall für die Dortmunder an diesem Abend.

Das Spiel litt logischerweise unter all diesen Umstellungen, aber Stuttgart machte extrem wenig daraus. Phasenweise wirkte der VfB im zweiten Durchgang so, als wolle er den knappen Rückstand verteidigen, auch die wiederkehrenden Fallversuche von Marmoush, die vor allem Enmre Can nervten, offenbarten schon ein wenig Verzweiflung.

Brandt mit der Vorentscheidung

Die kollektive Passivität der Gastgeber setzte sich nach 70 Minuten dann auch in der bis dahin meist stabilen Defensive fort. Brandt wurde bei einem Konter nicht attackiert, offenbar rechneten die Stuttgarter mit einem Pass auf Haaland. Das nutzte Brandt dann zu einem kernigen Abschluss aus 22 Metern, den Müller ins rechte Eck passieren ließ - mit dem 2:0 war die Vorentscheidung gefallen.

Zehn Minuten vor dem Ende wäre es aber beinahe noch einmal spannend geworden. Erst rette Kobel mit einer Wahnsinns-Parade gegen den Schlenzer von Borna Sosa, dann setzte Mavronpanos nach der anschließenden Ecke seinen Kopfballversuch freistehend aus kurzer Distanz neben das Tor. Auch Roberto Massimo hatte kurz darauf aus fünf Metern den Anschluss auf dem Kopf - aber auch er vergab die Riesenchance fahrlässig.

Großes Pech für Sosa

Dass es an diesem Abend für den VfB irgendwie nicht sein sollte, wurde dann kurz vor Schluss nach einer weiteren überragenden Aktion von Sosa deutlich: Sein artistischer Abschluss ging zwar über Kobel hinweg, landete aber auf der Latte. In der Nachspielzeit traf dafür dann Haaland - Passgeber Bellingham hatte aber minimal im Abseits gestanden.