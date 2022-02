Konsequente Mainzer nutzen Hoffenheimer Fehler

Im Gegenzug zappelte nach 15 Minuten auf einmal der Ball im TSG-Netz: Boetius hatte Jonathan Burkardt einen Steilpass in den Lauf gespielt, der lief alleine auf TSG-Keeper Oliver Baumann zu und schob den Ball zum vermeintlichen 1:0 ins Tor. Schiedsrichter Christian Dingert entschied jedoch auf Abseits. Das war es aber schon an Aufregung, denn danach entwickelte sich ein Spiel ohne Torgelegenheiten. Beide Mannschaften waren ungenau im Passspiel und neutralisierten sich im Mittelfeld. So ging es mit dem verdienten 0:0 in die Pause.

Eingewechselter Lee und Niakhaté treffen

Aus dieser kamen die Gäste mit mehr Schwung. Vor allem Kramaric und Kapitän Benjamin Hübner sorgten für Gefahr vor dem Mainzer Tor. Lange hielt der Hoffenheimer Schwung jedoch nicht an, auch von den Gastgebern kam weiterhin wenig. Die erste wirkliche Chance nach dem Seitenwechsel hatte Karim Onisiwo nach einer Ecke. Der Ball landete beim Österreicher, der aus der Drehung abzog und den Ball knapp links neben das Tor setzte (67.).

Zwölf Minuten später schoss der eingechselte Jae-sung Lee die überraschende Mainzer Führung. Nach einer schönen Vorarbeit von Onisiwo knallte der Südkoreaner den Ball unter die Latte. Vier Minuten später erhöhte Mainz auf 2:0. Hoffenheims Dennis Geiger hatte im Strafraum den Ball mit der Hand gespielt. Schiedsrichter Dingert entschied nach Videobeweis auf Elfmeter. 05-Kapitän Moussa Niakhaté trat an und verwandelte den Strafstoß mit Wucht.

Anton Stach bezeichnet den Mainzer Sieg nach dem Spiel als "superwichtig. Gerade nach unseren letzten Leistungen vor der Länderspiel-Pause haben wir auch nicht so gut gespielt, insgesamt. Und deshalb war es auch wichtig, zu gewinnen. Und auch zu Null zu gewinnen." Den Schlüssel zum Erfolg sah der Mittelfeldmann darin, dass "wir uns einfach zusammen gepusht haben, dass wir alles als Team gemacht haben, als Einheit. Dass wir uns in die Zweikämpfe reingehauen haben, gekämpft haben - dann haben wir uns belohnt."

Mainz muss nach Freiburg

Am kommenden Spieltag fährt der FSV Mainz 05 nach Freiburg (12.02.2022, 15:30). Die Hoffenheimer empfangen Arminia Bielefeld (13.02.2022, 17:30 Uhr).

Quelle: SWR