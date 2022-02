Thielmanns Vorarbeit ermöglicht Modestes Führungstor

Der 1. FC Köln musste auf seinen Trainer Steffen Baumgart nach einem positiven Coronatest verzichten, er wurde von seinem Assistenten André Pawlak vertreten.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Köln vor den 10.000 nach Coronaschutzverordnung zugelassenen Fans in Führung: Luca Kilian spielte Jan Thielmann auf der rechten Seite an, der Nico Schlotterbeck ausspielte und so vor dem Strafraum den freistehenden Anthony Modeste anspielen konnte.

Modeste schlenzte den Ball links im Strafraum mit dem rechten Fuß ins rechte Eck (23.). "Den muss man quasi nur anspielen, dann hat man einen sicheren Assist", sagte Thielmann bei Sky. Große Gefahr strahlten beide Teams im weiteren Verlauf der ersten Hälfte nicht mehr aus.

Freiburgs Ausgleich aberkannt

"Wir haben die Fehler mit dem Ball gemacht, zu viele Ballverluste gehabt. In der zweiten Hälfte war es besser", sagte Freiburgs Christian Günter bei Sky. Freiburgs Trainer Christian Streich wechselte in der Pause Roland Sallai ein, was sich direkt auszuzahlen schien. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß schoss Sallai von der rechten Seite im Strafraum den Ball ins Tor (50.). Schlotterbeck stand allerdings im Sichtfeld von FC-Torwart Marvin Schwäbe im Abseits, nach Ansicht der Bilder erkannte Schiedsrichter Felix Brych auf eine aktive Abseitsstellung und gab das Tor nicht.

Wenig später rettete Schlotterbeck auf der Linie für seinen Torwart Mark Flekken, als Kölns Florian Kainz aus elf Metern geschossen hatte (57.). Das Spiel blieb in der Schlussphase umkämpft. Freiburgs Günter scheiterte mit einem Schuss aus 22 Metern an Torwart Schwäbe (73.). Die Kölner Dejan Ljubicic und Ondrej Duda verpassten dann bei einer Doppelchance das 2:0 (76.). Freiburgs Nils Petersen schoss bei einer Direktabnahme noch über das Tor (90.+2).

Freiburg nun gegen Mainz, Köln in Leipzig

Freiburg empfängt nun am kommenden Samstag (12.02.2022, 15:30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05. Der 1. FC Köln tritt tags zuvor um 20.30 Uhr bei RB Leipzig an.

Quelle: red