VfL Wolfsburg

"Deshalb lieben wir ja den Fußball, weil er nicht vorhersehbar ist, weil alles passieren kann - auch in den letzten Minuten, wie man es gesehen hat" , schwärmte ein freudestrahlender Hertha-Coach Klinsmann nach einem "megaanstrengenden" Spiel am Sportschau-Mikrofon und meinte: "Ich glaube, die Mannschaft hat es sich echt verdient."

VfL-Sportdirektor kritisiert Einstellung

Restlos bedient waren dagegen die Wölfe. VfL -Sportdirektor Marcel Schäfer sparte nicht an Kritik: "Dass wir in zwei Rückrundenspielen wieder einmal durch Standardsituationen drei Tore bekommen, das darf uns nicht passieren. Ich glaube, das ist etwas, was auch mit Einstellung zu tun hat. In die Zweikämpfe zu gehen, bedingungsloses Verteidigen – und das haben wir einfach nicht gut gemacht."