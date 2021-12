Köln gewinnt nach zwei Rückständen in Wolfsburg

Köln kassiert früh ein Gegentor und gleicht kurios aus

Wolfsburg ging früh in Führung, Ausgangspunkt war ein Kölner Eckball. Der Schuss des Kölners Louis Schaub wurde abgeblockt, Wolfsburg spielte den Konter konsequent zu Ende. Ridle Baku spielte Dodi Lukebakio rechts frei, der in der Mitte den Torschützen Lukas Nmecha bediente (8.).

Mit einem etwas kuriosen Treffer kam Köln aber zum Ausgleich: Baku ließ sich den Ball an der eigenen Torauslinie von Jonas Hector abluchsen. Hector spielte Ondrej Duda an, nach dessen Dribbling Florian Kainz zum Schuss aus sieben Metern auf das fast leere Tor kam. Kainz traf tatsächlich nur die Latte, FC-Stürmer Anthony Modeste vollendete aber im Nachsetzen per Kopf (34.). Kurz vor der Pause hatte der Kölner Timo Hübers noch mitneinem Kopfball eine große Chance, Wolfsburgs Torwart Koen Casteels reagierte aber stark (45.+1).

Wolfsburg verspielt erneut die Führung, Köln gewinnt spät

Wolfsburg verpasste seinerseits kurz nach der Pause zunächst die Führung. Kölns Torwart Marvin Schwäbe hatte einen Freistoß von Maximilian Arnold nur nach vorne geklärt, Bakus Nachschuss landete bei Nmecha, der auch sechs Metern an Schwäbe scheiterte (48.). Wenig später aber zog Lukebakio von der Mittellinie bis in den Strafraum, setzte sich gegen Schaub durch und bediente Wout Weghorst, der aus zwei Metern leichtes Spiel hatte (51.).

Dann aber kam der FC durch ein weiteres Billard-Tor zum Ausgleich. Ein Schuss von Benno Schmitz wurde abgefälscht und fiel im hohen in den Strafraum, wo Kingsley Schindler den Ball in die Mitte zu Mark Uth weiterleitete, der mit der Brust kurz nach seiner Einwechslung ins Tor traf (73.). Köln kam in der Schlussphase dann noch zum Sieg: Nach einer Flanke von Schindler von der rechten Seite setzte sich Modeste in der Mitte durch und wuchtete den Ball per Kopf zum Auswärtssieg ins Tor (89.). Als Wolfsburg auf eine Antwort drängte, traf Kölns Schindler auch noch die Latte (90.).