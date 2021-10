Obwohl Frankfurt-Trainer Oliver Glasner eine Viertelstunde vor Spielende so gut wie all seine personellen Offensivoptionen zog, zeigte das keine Wirkung. Der VfL verteidigte diszipliniert und stellte die Räume gekonnt zu. Kurz vor Spielende waren die Gäste dem Ausgleich dann aber doch nochmal ganz nah - ein Schuss von Daichi Kamada knallte an den Pfosten (87.). Weil Frankfurt nun aber völlig die eigene Defensivarbeit vernachlässigte, bekam auch der VfL noch einige Gelegenheiten. Polter nutzte die letzte davon in der Nachspielzeit per Abstauber für die Entscheidung (90.+ 2).

Frankfurt jetzt gegen Leipzig

Bochum empfängt jetzt am Mittwoch um 18.30 Uhr Liga-Konkurrent FC Augsburg in der zweiten DFB-Pokal-Runde. Zum Abschluss des 10. Bundesligaspieltags tritt der VfL am Sonntag um 17.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an. Frankfurt ist schon raus im Pokal und kann sich in aller Ruhe auf die Bundesligapartie am Samstag um 18.30 Uhr gegen RB Leizpig vorbereiten.

rt | Stand: 24.10.2021, 21:23