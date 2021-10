Blitz-Gelb-Rot für Karazor

In der zweiten Halbzeit machte Union einfach weiter. Und zwar damit, den VfB effektiv von der Gefahrenzone fernzuhalten. Dabei standen die Spieler von Trainer Urs Fischer vergleichsweise tief, gingen aber in der eigenen Hälfte aggressiv ins Mittelfeldpressing und erzwangen immer wieder Umschaltmomente.

Noch vor der Stundenmarke brannten dann Stuttgarts zentralem Mittelfeldmann Atakan Karazor die Sicherungen durch. Innerhalb von nur 30 Sekunden stieg er zweimal Khedira überhart ein - und sah Gelb-Rot (57.).

Faghir macht Stuttgarter Ermüdung wett

VfB-Trainer Matarazzo ließ dennoch in der Offensive weiter früh anlaufen und trieb sein Team dazu, Druck zu machen. Union verwaltete aber den Spielstand zunächst mit enormer Disziplin gegen zunehmend ermüdete Stuttgarter.

Doch der eingewechselte Daniel Didavi legte in letzter Sekunde nochmal auf für den ebenfalls frisch hereingekommenen Faghir. Das dänische Top-Talent zog ab, ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Timo Baumgartl fälschte den Ball dann unhaltbar für Union-Torwart Luthe ab.

Union hat den FC Bayern zu Gast

Der VfB hat am Mittwoch um 20.45 Uhr den 1. FC Köln im DFB-Pokal zu Gast und tritt in der Liga am Sonntag um 15.30 Uhr beim FC Augsburg an. Union muss derweil im Pokal am Mittwoch um 18.30 Uhr auswärts bei Drittligist Waldhof Mannheim antreten. Danach empfängt Berlin in der Liga am Samstag um 15.30 Uhr den FC Bayern München an der Alten Försterei.

Stand: 24.10.2021, 19:22