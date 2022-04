Michel nutzt Fürther Fehler

Sven Michel sorgte in der zweiten Hälfte für den Ausgleich: Nick Viergever geriet bei einem Anspiel von Torhüter Andreas Linde unter Druck. Michel attackierte Viergever, nahm ihm den Ball ab und wuchtete ihn aus wenigen Metern in den leeren Kasten (72.). Den ganz großen Druck erzeugte Union aber nicht mehr.

Union in Freiburg, Fürth gegen Dortmund

Am 33. Spieltag ist Union Berlin zu Gast in Freiburg (Samstag, 7. Mai, 15.30 Uhr) und empfängt zum Saisonabschluss den VfL Bochum. Fürth empfängt daheim Borussia Dortmund (Samstag, 7. Mai, 15.30 Uhr) und spielt am letzten Spieltag in Augsburg.