Eine eigentlich harmlose Flanke sorgte dann erstmals für Jubel im Stadion. Lukas Höler hatte den Ball scharf vors Tor gespielt, doch Freiburger Spieler befanden sich nicht in Ballnähe. Fürths Außenverteidiger Asta entschied sich dazu, den Ball per Kopf zu klären und bugsierte die Kugel in den linken oberen Torwinkel – ein extrem bitterer Gegentreffer für die Spielvereinigung und Asta, der erstmals für Fürth in der Bundesliga von Beginn an ran durfte.

Der Gegentreffer zeigte bei den Fürthern Wirkung: Kaum zwei Minuten später kombinierten sich Kevin Schade und Woo-Yeong Jeong in den Strafraum, ehe der Koreaner Jeong Fürths Torwart Marius Funk mit einem scharfen Flachschuss prüfte. Freiburg trat zunehmend souverän auf und erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Höfler lief bei einem Eckstoß von Vincenzo Grifo auf den kurzen Pfosten und überraschte Funk mit seinem Kopfball aufs kurze Eck.

Drängen auf den Anschlusstreffer wird belohnt

Das Bundesliga-Schlusslicht wehrte sich in der zweiten Halbzeit nach Kräften gegen die drohende Niederlage und setzte alle daran, die Freiburger unter Druck zu setzen. In der 49. Spielminute ergab sich die erste gute Chance des Spiels für die Gäste, doch Freiburgs Torwart Mark Flekken parierte Julian Greens Abschluss stark.

Fürth blieb dran und hätte wenig später beinahe einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen, als Branimir Hrgota im Strafraum zu Boden ging. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten entschied sich Schiedsrichter Felix Brych allerdings gegen die Elfmeterentscheidung. Wenig später wurde abermals der Video-Assistent bemüht, als Freiburgs Kevin Schade Fürths Nick Viergever am Sprunggelenk traf, doch die im Raum stehende Rote Karte gab es nicht.

Als Fürths Leweling eine Viertelstunde vor Spielende Hrgotas Hereingabe zum Anschlusstreffer einschob, kam nochmals Spannung auf. Doch just als sich die Fürther Hofnungen auf den Ausgleich machten, schlug der SCF abermals zu. Funk brachte Freiburgs Lukas Höler im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Vincenzo Grifo zum 3:1-Endstand.

Freiburg reist zu den Bayern

Für den SC Freiburg geht es in der Bundesliga am Samstag (06.11.2021) mit einem Auswärtsspiel beim FC Bayern weiter. Greuther Fürth hat einen Tag länger Pause und dann ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

red | Stand: 30.10.2021, 17:20