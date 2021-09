Das Tor des Tages in der über weite Strecken eher mäßigen Partie erzielte Denis Zakaria (37.). Die Gäste mussten nach einer gelb-roten Karte gegen den Ex-Gladbacher Mo Dahoud ab der 40. Minute in Unterzahl spielen. Viel mehr hatte das Spiel an Höhepunkten nicht zu bieten.

Rose-Rückkehr unter schwierigen Vorzeichen

Roses Rückkehr in den Borussia-Park war nicht nur wegen der Emotionen der Gladbach-Fans schwierig: Zur langen Verletztenliste mit beispielsweise Emre Can, Julian Brandt, Giovanni Reyna und Dan-Axel Zagadou gesellten sich kurzfristig auch noch die beiden Stars Marco Reus (Kniebeschwerden) und Erling Haaland (Muskelprobleme). So taten sich die Gäste lange schwer, ins Spiel zu finden und schafften es wie die Gastgeber nicht, sich Torchancen zu erarbeiten.

Dafür hatte sich die aufgeladene Stimmung auf den Rängen von Beginn an auch auf die Spieler übertragen: Bereits nach 40 Sekunden gerieten Kouadio Koné und Jude Bellingham aneinander. Konnte Schiedsrichter Deniz Aytekin da die Gemüter noch beruhigen, öffnete Mo Dahoud mit seinem zu harten Einsteigen in der zehnten Minute gegen Jonas Hofmann die Gesäßtasche des Schiedsrichters: Es war die erste von insgesamt sechs gelben Karten im ersten Spielabschnitt. Und es war nicht die letzte Gelbe, die der Dortmunder in dieser Partie sah - dafür blieben Torchancen lange komplett aus.

Treffer aus dem sprichwörtlichen Nichts

Der Treffer acht Minuten vor der Pause war dann auch eher ein Zufallsprodukt und fiel aus dem sprichwörtlichen Nichts: Nach einer Hereingabe von Lars Stindl profitierte Denis Zakaria (37.) von einer unfreiwilligen Vorlage von Bellingham: Der lange verletzte Gladbacher ließ aus 13 Meter Torentfernung Gregor Kobel im Kasten der Gäste keine Chance.