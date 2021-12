Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2:2

Hoffenheimer Zaubertore gleichen Leverkusens Schick-Doppelpack aus

Die TSG Hoffenheim hat mit zwei traumhaften Treffern in der Fußball-Bundesliga einen 0:2-Rückstand in Leverkusen noch ausgeglichen. Bayers Patrik Schick schoss zuvor Bayer beim 2:2 (1:0) mit einem Doppelpack in Front.