Emil Forsberg früh verletzt

Die Partie war gerade sieben Minuten alt, da musste Tedesco bereits zum ersten Mal wechseln, weil sich Emil Forsberg ohne gegnerische Einwirkung verletzte. Für den Schweden kam der US-Amerikaner Tyler Adams. Arminia hielt von Beginn an gut dagegen und hielt die spielstarken Leipziger lange Zeit von ihrem Tor fernhalten.

Die Leipziger hatten mit dem variablen und aggressiven Pressing des Gegners sichtlich Probleme. Die Hausherren konnten aus ihrem vielen Ballbesitz kaum etwas Gefährliches initiieren. Auch bei den Standards fehlte die Durchschlagskraft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte RB zudem Glück, dass bei einem Tor von Okugawa Vorlagengeber Patrick Wimmer minimal im Abseits stand.

Leipzig mit zu wenigen Ideen

Nach dem Seitenwechsel ergab sich in etwa das gleiche Bild: Leipzig hatte oft den Ball - aber nur selten Ideen, um den Abwehrverbund der Arminia knacken zu können. Als Arminia-Stürmer Klos nach einem Foul an Leipzig-Verteidiger Willi Orban mit Rot vom Platz musste (70.), schien der Weg für eine druckvolle RB-Schlussphase geebnet.

Stattdessen schlug aber Bielefeld noch einmal zu. Aus einer Balleroberung heraus entwischte Okugawa auf halbrechts im Strafraum machte mit dem 2:0 alles klar (75.).

RB Leipzig gegen Mainz, Bielefeld in Freiburg

RB Leipzig empfängt nach der Weihnachtspause am Samstag (8.1.2022, 15.30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05. Gleichzeitig tritt Arminia Bielefeld beim SC Freiburg an an.

red/sid/dpa | Stand: 18.12.2021, 17:34