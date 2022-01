Die Mainzer wirkten, wie vom Trainer angesprochen, vor allem in der Anfangsphase unkonzentriert. Die Gäste fingen sich erst nach einer guten halben Stunde und hatten vor allem in der ersten Halbzeit zahlreiche beste Chancen - Torhüter Sascha Burchert und zweimal die Latte standen dem verdienten Ausgleich im Wege.

Die Fürther kamen mit frischem Elan aus der Kabine, Zentner verhinderte gegen Jamie Leweling zunächst einen weiteren Treffer (48.). Dem Druck der Mainzer hielten die Gastgeber danach besser stand und konnten ihrerseits mit ein wenig Glück die Führung ausbauen. Diese brachten sie mit Ausnahme des Anschlusstreffers denn auch souverän über die Zeit.

Fürth in Wolfsburg, Mainz empfängt Hoffenheim

Fürth tritt am nächsten Spieltag in Wolfsburg an (06.02.22, 17:30 Uhr), Mainz empfängt Hoffenheim (05.02.22, 15:30 Uhr).

Stand: 22.01.2022, 18:39