Die kritisierte auch Hütter nach der Partie. " Das war keine verdiente Niederlage, die Leistung war um einiges besser als in den vergangenen Spielen. Aber wir haben wieder drei Gegentore kassiert, was in der aktuellen Situation sehr unangenehm ist ", sagte der Trainer. " Frankfurt hat aktuell einen Lauf und gewinnt deshalb das Spiel, und wir sind eben in einer unglücklichen Phase. "

Mit 2:14 Toren und drei Niederlagen in Folge ging Gladbach in die Partie gegen formstarke Frankfurter - entsprechend war in den ersten fünf Minuten nur die Eintracht in der Offensive zu finden.