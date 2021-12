Die SpVgg Greuther Fürth hat in einem ganz dürftigen Bayern-Duell gegen den FC Augsburg immerhin die nächsten Negativmarke verhindert. Mit dem torlosen Remis am Samstag (18.12.2021) zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Bundesliga wendete der Aufsteiger aus Franken gerade noch die Einstellung der Desasterbilanz von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 ab.

Die Hauptstädter hatten ihre Hinserie damals mit nur einem Sieg und einem Remis bei 15 Niederlagen abgeschlossen. Die in der Tabelle längst abgeschlagenen Fürther haben in 17 Partien einen Sieg und nun zwei Unentschieden geholt. In der sehr ereignisarmen Partie holten die Augsburger immerhin ihren 18. Punkt der Saison.

Greuther Fürth anfangs ansehnlich

Fürths Trainer Stefan Leitl sah einen anfangs sogar erfrischenden Auftritt seiner Mannschaft. Die ersten Minuten des letzten Heimspiels des Jahres erinnerten an die glückselige Aufstiegssaison, als die Franken ihren Kombinationsfußball dem Gegner aufzwangen. Die Augsburger waren ein ums andere Mal nur Statisten.

Die Fürther kamen aber nur bis zum Strafraum - danach war Endstation. Da erzeugten die Gäste mit einem Kopfball von Reece Oxford (17.) nach einer Ecke von Arne Maier schon etwas mehr Torgefahr.

Mit insgesamt fünf Neuen in der Startelf wollte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl für Frische sorgen. Erst nach Oxfords Aktion wachte seine Mannschaft aber ein bisschen auf. Viel zu oft schlugen die Gäste die Bälle ohne Plan weit nach vorne.