Drei Tage nach dem 3:0-Erfolg in der Conference League gegen Maccabi Haifa hat Union Berlin seine Erfolgsserie auch in der Bundesliga fortgesetzt. Bei Mainz 05 gewann die Mannschaft von Urs Fischer mit 2:1. Taiwo Awoniyi war mit einem Doppelpack der Mann des Spiels.

Keine Partie für Feinschmecker

Die Anfangsphase war geprägt von Zweikämpfen und langen Pässen, das Spiel fand vor allem zwischen den beiden Strafräumen statt und wurde sehr robust geführt, in den entscheidenden Momente fehlte sowohl auf Mainzer als auch auf Berliner Seite die Präzision.

Erst in der 23. Minute gab es die erste Torchance der Partie. Nach einem Querpass von Max Kruse verfehlte Taiwo Awoniyi jedoch in aussichtsreicher Lage den Ball. Wenig später schoss Anderson Lucoqui auf der anderen Seite in ähnlich guter Position weit am Tor vorbei (27.).