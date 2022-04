München von Beginn an fernab von seiner Meister-Form

Dessen Trainer Julian Nagelsmann machte nach dem zehnten Meistertitel in Folge seine Ankündigung, jetzt mehreren Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben, wahr. Mit Sven Ulreich, Niklas Süle, Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer fanden sich Spieler in der Startelf wieder, die in den vergangenen Wochen kaum oder gar nicht zu dieser gehört hatten.

Die Umstellungen und der abgefallene sportliche Reiz waren den Bayern anzumerken. Mainz dominierte das Spiel, hatte aber zunächst Pech, dass Burkardt (2.) und Robin Hack (11.) lediglich die Latte trafen. Seine zweite Großchance nutzte Burkardt jedoch zum 1:0 (18.), nachdem Ulreich zu kurz geklärt hatte und dann auch noch vom U21-Nationalspieler getunnelt wurde.

Und es kam noch schlimmer für die Münchner. Nach einer Freistoßflanke verlängerte Anton Stach per Kopf Richtung langen Pfosten, wo Niakhaté aus zwei Metern problemlos zum 2:0 für die Gastgeber einschieben durfte (27.).

Bayern kommt zurück, aber Mainz bleibt cool

Erst danach schalteten die Bayern um und zeigten selbst ihre Klasse - vor allem ihr Weltfußballer. Lewandowski drehte sich geschmeidig um seinen Gegenspielern und erzielte den Anschlusstreffer (33.). Zuvor hatte Choupo-Moting bereits den Pfosten getroffen (30.).

Nach der Halbzeitpause versuchten sich die Bayern am kompletten Comeback, wurden von Mainz aber eiskalt ausgekontert. Nach einem dieser Gegenangriffe kam Barreiro zum Abschluss, den Süle unhaltbar zum 1:3 aus Sicht des Rekordmeisters ins eigene Tor abfälschte (58.).

Und die Bayern hatten Glück, dass es nicht noch deutlicher wurde. Zunächst vergab Burkardt aus kurzer Distanz eine hundertprozentige Torchance (61.), dann traf Karim Onisiwo aus 18 Metern erneut die Latte (71.). Es war der dritte Alumiumtreffer der Mainzer, deren Dominanz sich an diesem Tag im Torschussverhältnis von 24:4 widerspiegelte.

Mainz bei Hertha, Bayern gegen Stuttgart

Am 33. Spieltag ist Mainz zu Gast bei der Hertha in Berlin (Samstag, 7. Mai, 18.30 Uhr). Bayern empfängt daheim den VfB Stuttgart (Sonntag, 8. Mai, 15.30 Uhr).

