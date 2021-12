Jesper Lindström (35.) sicherte Frankfurt am Samstag (18.12.2021) den 1:0 (1:0)-Sieg und damit den dritten Bundesliga-Erfolg in Serie. Mainz, das zum dritten Mal in Folge auswärts verlor, musste die Eintracht in der Tabelle vorbeiziehen lassen und rangiert jetzt als Achter drei Punkte und drei Plätze hinter Frankfurt.