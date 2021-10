Leverkusens Coach Gerardo Seoane probierte mit Spielerwechseln, den Trend des Spiels zu stoppen, aber der FC hatte längst das Spiel in die Hand genommen - und er wurde belohnt. Sebastian Andersson verlängerte einen Einwurf mit dem Kopf, Modeste kochte Kossounou ab und traf schon wieder. Beste Karnevalsstimmung herrschte nun auf den Tribünen.

Am Ende war es nach diesem Spielverlauf vor allem für den FC ein Erfolg und die Leverkusener bedient. "Wenn du im Derby als führende Mannschaft von 0:2 auf 2:2 fällst, fühlt es sich wie eine Niederlage an. Wir hätten 3:0, 4:0 durch Kontersituationen führen können und dann schalten wir ab, das kotzt mich an", schimpfte Torwart Lukas Hradecky.

FC jetzt gegen Stuttgart und Dortmund

Der FC bekommt es nun am Mittwoch (20.45 Uhr) in der zweiten Pokalrunde auswärts mit dem VfB Stuttgart zu tun. In der Liga steht am Samstag um 15.30 Uhr die Auswärtspartie bei Borussia Dortmund an. Leverkusen empfängt am Mittwoch um 18.30 Uhr im Pokal Zweitligist Karlsruher SC und am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg.

mit sid/dpa | Stand: 24.10.2021, 17:15