Vor knapp 20.000 Zuschauern gewannen die Münchner am Sonntagabend (22.08.2021) letztlich verdient mit 3:2. Die Tore für die Bayern erzielten Robert Lewandowski (50. Spielminute) und Serge Gnabry (59./71.). Für die Gäste trafen Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Köln startet aggressiv und forsch

Köln, unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Hertha BSC in die Bundesliga-Saison gestartet, ging erwartet mutig und forsch in die Partie. Immer wieder wagten sich die Kölner in die Münchner Hälfte und versuchten sich nach Ballverlusten am schnellen Gegenpressing.