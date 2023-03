Champions League Tottenham erschreckend harmlos - Milan im Viertelfinale Stand: 08.03.2023 23:05 Uhr

Für Tottenham Hotspur ist die Champions-League-Saison beendet. Nach der 0:1-Niederlage gegen die AC Mailand im Hinspiel besiegelte ein torloses Remis im Rückspiel am Mittwochabend (08.03.2022) das Ausscheiden der Spurs.

Die Gastgeber präsentierten sich über die komplette Spielzeit zu harmlos und schieden verdient aus. Aufseiten der clever auftretenden Mailänder wiederum durfte erstmals seit der Saison 2011/12 der Einzug ins Champions-League-Viertelfinale bejubelt werden.

Tottenham erschreckend passiv

" Das Spiel gegen Mailand könnte das wichtigste der Saison sein ", hatte Tottenhams ehemaliger Bundesligaspieler Heung-Min Son im Vorfeld der Partie gesagt. Wer nun aber vor Motivation strotzende, dominante Londoner erwartet hatte, wurde enttäuscht: Die AC Mailand erwischte den besseren Start in die Partie und hielt souverän den Ball in den eigenen Reihen.

Die Spurs agierten in den Anfangsminuten passiv, kamen nach einem Konter über Emerson Royal dennoch zum ersten vielversprechenden Abschluss der Partie (12.). Auf der Gegenseite hatte Junior Messias nach einer Freistoßvariante die erste gute Torchance der Gäste, traf den Ball jedoch freistehend völlig falsch (18.).

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen Höhepunkten, spielerische Glanzlichter waren bis zum Halbzeitpfiff nicht zu sehen.

Mailands Brahim Diaz vergibt die erste Großchance

Es dauerte bis zur 51. Minute bis die Zuschauer in London die erste große Torchance sahen. Brahim Diaz spielte sich mit Messias über die rechte Seite durch und tauchte vor Tottenhams Torwart Fraser Foster auf, doch der Spanier scheiterte am stark parierenden Schlussmann.

Tottenham tat sich im Offensivspiel weiterhin extrem schwer, investierten nun aber spürbar mehr. Die Aktuere zeigten eine verbesserte Körpersprache und nahmen das Publikum mit - zielführender wurden die Angriffsaktionen dennoch nicht. Pierre-Emiley Höjbjergs Versuch (64.) landete bei Mailands Torwart Mike Maignan.

Mailand auch im zweiten Durchgang gefährlicher

Gefährlicher blieben die Gäste: Nachdem Rafael Leao im Strafraum den Ball eigentlich schon vertändelt hatte, kam Diaz an den Ball, zielte aber beim Abschluss zu ungenau. Olivier Giroud scheiterte per Nachschuss an Foster (67.).

Nach einem überflüssigen und harten Einsteigen gegen Theo Hernandez an der Seitenlinie sah Tottenhams Verteidiger Cristian Romero in der Schlussphase die Gelb-Rote-Karte (78.) - und erwscherte damit die Aufgabe für die Spurs zusätzlich. Den Mailändern eröffneten sich nun Räume im Konterspiel, die aber ungenutzt blieben.

Erst in der Nachspielzeit wurde es nochmal hitzig: Erst scheiterte Harry Kane per sehenswertem Kopfball an Maignan, dann traf Mailands Leao nach einem Konter den Pfosten.

Viertelfinal-Auslosung am 17. März

Am 17. März lost die UEFA die Paarungen für das Viertel- und Halbfinale aus. Die Viertelfinals werden ab dem 11. April ausgetragen.