Die Treffer für Augsburg markierten vor 17.500 Zuschauern Reece Oxford (30.), Jeffrey Gouweleeuw (52.), Florian Niederlechner (72.) und Alfred Finnbogason (81.). Chris Führich hatte den VfB vorher nach nur sieben Minuten in Front geschossen.

Der mental zweifelsohne angeschlagene FC Augsburg - mit nur sechs Zählern aus den ersten neun Spielen verheerend in die Saison gestartet - musste sich im eigenen Stadion erst einmal dem richtig flotten Offensivspiel des VfB Stuttgart erwehren. Die Schwaben legten los wie die Feuerwehr und trafen auch rasch zum 0:1. Der sehr agile Führich zog von der rechten Außenbahn nach innen und knallte die Kugel in der 7. Minute aus 17 Metern mit einem schönen Linksschuss flach ins rechte Eck. Unhaltbar für Augsburgs Keeper Rafael Gikiewicz.

Stuttgart muss früh wechseln

Augsburgs Fans sahen schon wieder Schlimmes kommen, doch ihr Team berappelte sich so langsam. Was auch damit zu tun hatte, dass der ohnehin von vielen Verletzungen geplagte VfB in der Folge zwei Spieler angeschlagen auswechseln muste. Erst ging Torschütze Führich mit Schmerzen im rechten Sprunggelenk vom Platz (22.), dann erwischte es Abwehrmann Marc Oliver Kempf. Muskelprobleme im Oberschenkel machten ein Weiterspielen unmöglich (39.).