Der 1. FC Köln klettert damit auf Platz sechs der Tabelle und darf weiter von Europa träumen. Der FC Augsburg ist zwei Spieltage vor Schluss noch nicht gerettet - kann aber immerhin nicht mehr direkt aus der Fußball-Bundesliga absteigen.

Frühe Kölner Treffer in Augsburger Drangphase

Nach dem 2:0-Sieg gegen Bochum am 31. Spieltag hatte der FC Augsburg gegen den FC die Chance, den Klassenerhalt schon perfekt zu machen und begann drückend: Die ersten zehn Minuten der Partie gehörten den Gastgebern, die jedoch keine ihrer Chancen verwandeln konnten.

Und so gelang Jan Thielmann der erste Treffer der Partie: Wie aus dem Nichts tauchte der Rechtsaußen nach einem Konter über die rechte Seite in der zwölften Minute vor dem Augsburger Kasten auf und schob den Ball ins rechte Eck. Keine drei Minuten später legte Mark Uth (15.) per Volleyschuss aus dem Rückraum nach.