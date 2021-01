Plötzlich taten sich die Bayern schwer, spielten weniger zielstrebig und konzentriert. Das Team war nicht wiederzuerkennen. Das passable Passspiel, die Torchancen, die Sicherheit - nichts war mehr davon zu sehen. Stattdessen gewährten die Münchner den Augsburgern Räume zur Entfaltung, machten den Gegner selbst wieder stark. Herrlich erkannte die Gelegenheit, brachte die Angreifer Alfred Finnbogason und Florian Niederlechner.

Und dann sprang Frankreichs Weltmeister Benjamin Pavard der Ball an den Arm - Elfmeter für Augsburg. Bayern wankte schon wieder, nachdem Freiburg in der Nachspielzeit fast noch der Ausgleich gelungen wäre. Und diesmal: Finnbogason traf nur den Pfosten. Am Ende standen die Bayern nur noch hinten drin, Augsburg fehlte es vor dem Tor aber an Konsequenz. Dennoch wäre ob der unterschiedlichen Halbzeiten ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen.

Caligiuri: "Ganz bitter"

"Das ist ganz, ganz bitter. Wir sind enttäuscht, dass wir hier nichts mitgenommen haben. Wir haben ein super Spiel gemacht, haben super dagegen gehalten, hatten Mut im Spiel nach vorne, und nach der zweiten Halbzeit hätten wir den Ausgleich verdient gehabt" , sagte dann auch Augsburgs Daniel Caligiuri in der ARD-Sportschau. "Wir mussten kämpfen, das hat man gemerkt" , gab Bayern-Torwart Manuel Neuer zu: "Es ging dann eher über den Kampf dieses Spiel in der zweiten Halbzeit. Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen, gerade in der ersten Hälfte. Und dann hat Augsburg auch anders gespielt, früher attackiert, und sie haben auch gewechselt, frische Leute gebracht, die haben alle gekämpft und das war nicht so einfach." Sein Trainer Hansi Flick sah auch das Positive: "Es ist wichtig, dass die Null steht. Wie die Mannschft, wie jeder Einzelne sich dagegengestemmt hat, sich reingeworfen und verteidigt hat, das ist das, was wir brauchen."

Der FC Bayern muss am kommenden Spieltag zum Auftakt der Rückrunde am Sonntag (24.01.2021) beim FC Schalke 04 ran, Augsburg erwartet schon einen Tag zuvor Union Berlin.