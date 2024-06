Nur Raum fehlt Erstes Training - DFB-Elf entert den "Home Ground" Stand: 01.06.2024 13:37 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der ersten Einheit im deutschen EM-Quartier nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Am 10. Juni soll es öffentliches Training der Nationalmannschaft in Herzogenaurach mit 4.000 Fans geben, teilte der DFB am Tag nach der Ankunft mit.

Der Bundestrainer musste am Samstag (01.06.2024) im Regen von Herzogenaurach auf dem neu gestalteten Trainingsplatz im "Home Ground" nur auf David Raum verzichten. Der zuletzt angeschlagene Leipziger übte wie geplant individuell.

Damit standen Nagelsmann 20 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Knapp zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland muss der Bundestrainer außerdem noch auf Torwart Marc-André ter Stegen und die vier Champions-League-Finalisten verzichten.

Deutschlands Generalprobe gegen Griechenland

Ter Stegen wird am Montag erwartet, das Endspiel-Quartett am Dienstag, einen Tag nach dem ersten der beiden EM-Tests in Nürnberg gegen die Ukraine. Die Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.

Am Vorabend der ersten Einheit war die DFB-Auswahl in Herzogenaurach trotz teilweise sintflutartigen Regens von rund 4.000 Fans begeistert empfangen worden. Die vielen Anhänger "tun uns gut, wir brauchen alle im Land ", sagte Nagelsmann. Kapitän Ilkay Gündogan schwärmte von den "überragenden" Bedingungen im Quartier: "Wir haben hier alles, was wir brauchen."

Fahnenmeer am DFB-Camp

Die deutsche Nationalmannschaft kann die Unterstützung der Fans auch in ihrem Turnierquartier täglich spüren. Auf dem Campus-Gelände hängen überall Fahnen, hauptsächlich von Amateurvereinen aus ganz Deutschland, aber auch von Fanklubs, Städten und Gemeinden sowie Klubs aus anderen Sportarten.

Die von den Anhängern eingeschickten Flaggen sollen der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigen, dass die ganze Fußball-Nation hinter ihr steht.