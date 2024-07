Deutsches Fußball-Team Minge ersetzt verletzte Oberdorf bei Olympia Stand: 20.07.2024 10:44 Uhr

Bundestrainer Horst Hrubesch hat wie erwartet Janina Minge in den Olympia-Kader der deutschen Fußballerinnen berufen. Sie ersetzt die verletzte Lena Oberdorf.

Janina Minge vom VfL Wolfsburg ersetzt die schwer am Knie verletzte Lena Oberdorf im Kader der DFB-Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Samstag (20.07.2024), einen Tag vor dem Abflug der Mannschaft zum Spielort Marseille, bekannt.

Oberdorf hatte im letzten Test gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie erlitten und wird auch ihrem neuen Klub Bayern München monatelang fehlen. Minge rückt von der Liste der Ersatzathletinnen in den 18er-Kader von Bundestrainer Hrubesch auf.

Wolter als Ersatzathletin nominiert

Die 25-Jährige hatte in der EM-Qualifikation gegen Österreich (4:0) gemeinsam mit Oberdorf die Mittelfeldzentrale der deutschen Mannschaft gebildet. Zum Kreis der vier Ersatzathletinnen gehört nun Pia-Sophie Wolter (26) von Eintracht Frankfurt.

Am Sonntag fliegt die DFB-Auswahl von Frankfurt nach Marseille, wo am 25. Juli (19.00), einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris, das erste Gruppenspiel gegen den WM-Vierten Australien ansteht. Am 28. Juli (21.00) geht es ebenfalls in Marseille gegen Rekordolympiasieger USA weiter, der Gruppenabschluss findet am 31. Juli (19.00) in Saint-Etienne statt.