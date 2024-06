liveblog BVB gegen Real Madrid BVB-Fans versammeln sich in London Stand: 01.06.2024 14:55 Uhr

Im Finale der Champions League trifft Borussia Dortmund heute (Ab 20.50 Uhr im Live-Ticker und in der Radio-Reportage bei der Sportschau) als Außenseiter auf Real Madrid. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Endspiel in London.

Viele BVB-Fans ohne Eintrittskarten sammeln sich bereits zum Public-Viewing im Hyde-Park. Es werden sogar selbst gebastelte Pokale aus Deutschland mitgebracht, um die Dortmunder Profis zu unterstützen. Auch WDR 2-Reporter Holger Dahl ist noch vor Ort, der aber heute Abend ab 21 Uhr live im Audiostream vom Finale aus dem Wembleystadion berichten wird. Am Nachmittag sind in dem berühmten Park auch noch einige BVB-Legenden auf der Bühne angekündigt.

BVB Fans in London

Als Ex- Profi des FC Barcelona hat Gary Lineker nach eigenen Angaben noch nie Real Madrid in einem Champions-League-Finale die Daumen gedrückt. Bei X machte der 63 Jahre alte TV-Experte deutlich, warum er diesmal zum Real-Fan wird. Zu einer Meldung, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall als Sponsor bei den Dortmundern einsteigt, schrieb der einstige Top-Torjäger: "Erstes Mal, dass ich für Real Madrid in einem Finale der Champions League mitfiebern werde." Dazu setzte Lineker ein Emoji mit rollenden Augen. Der Deal des BVB mit Rheinmetall hatte für Debatten gesorgt.

Für 270 Fans von Real Madrid hat die Reise nach London mit einer großen Enttäuschung begonnen. Der Charter-Flieger hob nicht ab. Dabei stellte sich der Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas einem Bericht des Senders Telecinco zufolge schon auf 90 zusätzliche Starts und Landungen an diesem Wochenende nur wegen des Spiels im Wembleystadion ein. 1095 Euro sollen die Fans nur für den Transfer bezahlt haben.

Beim großen Favoriten Real Madrid geht man mit großem Respekt vor dem deutschen Gegner Borussia Dortmund in das Champions-League-Finale. "Sie verdienen es, in diesem Finale zu sein. Wir haben sehr viel Respekt vor unserem Gegner. Aber wir hoffen, dass morgen alles nach unserem Plan läuft" , sagte der Madrider Trainer Carlo Ancelotti. " Wenn man ein Finale erreicht, liegen Erfolg und Misserfolg so nah beieinander, dass man natürlich auch Sorgen hat, dass es nicht klappen könnte."

BVB-Fan Rick Zabel ist mit seinem Rennrad rechtzeitig zum Champions-League-Finale in London angekommen. Der langjährige Radprofi war am Donnerstag zum 600 Kilometer langen Trip in die englische Hauptstadt aufgebrochen. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Sohn des früheren Top-Sprinters Erik Zabel am Freitagabend Bilder und Videos, die ihn in London mit einem Schal von Borussia Dortmund zeigen.

BVB-Chefcoach Edin Terzic hat sich ehrfürchtig über Rekord-Trainer Carlo Ancelotti geäußert. "Ich habe den größten Respekt vor ihm" , sagte Terzic über seinen Kollegen von Real Madrid, der mit vier Champions-League-Titeln der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs ist. "Er hat das ja nicht mit einem Team geschafft, sondern mit verschiedenen Mannschaften gemacht aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen. "

Edin Terzic lässt die Außenseiterrolle im Champions-League-Finale gegen Real Madrid kalt. "Das ist uns völlig egal. Wir waren auch gegen Atletico Madrid und Paris St. Germain nicht der Favorit. Wenn wir morgen nicht nur zuschauen wollen, wie Real Madrid die nächste Trophäe gewinnt, haben wir eine Chance" , sagte der Trainer von Borussia Dortmund einen Tag vor dem Finale. Gedanken an eine mögliche Titelfeier am Sonntag verschwendet Terzic aber noch nicht. "Die besten Partys in meinem Leben waren die, die man nicht geplant hat."

Der frühere Weltfußballer Luka Modric erwartet Borussia Dortmund auf Augenhöhe mit Real Madrid. "Jeder sagt, dass wir der Favorit sind, aber das sehe ich nicht so. Es wird ein 50:50-Spiel, Dortmund hat eine tolle Saison in der Champions League gespielt" , sagte der Mittelfeld-Maestro der "Königlichen". Modric kann in London zum sechsten Mal den begehrten Henkelpott holen.

Thibaut Courtois steht im Tor von Real Madrid. "Ja, er wird morgen unser Torhüter sein" , sagte Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz. Der Belgier erhält somit den Vorzug gegenüber dem zuletzt erkälteten Andrij Lunin. Courtois hatte Anfang Mai nach neunmonatiger Verletzungspause (Kreuzbandriss) sein Comeback gefeiert. Für Courtois (32) wäre es bereits das dritte Champions-League-Finale.

Es ist sein letztes Spiel in der sportlichen Verantwortung, "das hat noch einmal einen besonderen Reiz" , sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem Abflug. "Gegen Real Madrid in einem Endspiel zu stehen, ist außergewöhnlich." Allerdings ist er mit Blick auf den Samstagabend zuversichtlich. "Ich glaube, dass wir eine Chance haben“ , so Watzke.

Das Wembley-Stadion, Schauplatz des Champions-League-Finales 2024

Vielleicht ist Gareth Bale nicht ganz unvoreingenommen, immerhin hat er selbst viele Jahre für Real Madrid gespielt. Aber interessant ist der Gedanke schon. "Mannschaften haben Angst, gegen Real Madrid zu spielen, und das ist eine große Sache. Es ist diese Aura" , sagte er dem "Guardian". Die Gegner spielten inzwischen eher "gegen das Wappen als gegen die Mannschaft. Es gibt ein Momentum, Real Madrid und der Europapokal."

Mit Champions-League-Finals kennt sich Sebastian Kehl aus. Als der BVB 2013 knapp gegen den FC Bayern verlor, war Kehl der Kapitän der Dortmunder. Heute ist er Sportdirektor des Klubs. Vor dem Abflug nach London hat er über die "Königlichen" aus Madrid gesprochen. Der Klub, so sieht Kehl das, sei eine "Final-Maschine".

Vor dem Gegner Real Madrid hat Dortmunds Trainer Edin Terzic großen Respekt. Sie hätten es dort geschafft, einen personellen Umbruch ohne spürbaren Qualitätsverlust zu meistern, sagte Terzic. Er verwies dabei auf prominente Abgänge vergangener Jahre wie Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema. Terzic sagt: "Das Gefühl, das man bei ihnen hat: Die nächsten zehn Jahre sind ja eigentlich schon wieder safe."

Als Innenverteidiger-Duo haben Mats Hummels und Nico Schlotterbeck zuletzt oft gut gespielt, zu sehen war das auch in den Champions-League-Halbfinals gegen Paris St. Germain und Kylian Mbappé. Auf sie wird es auch im Endspiel ankommen. Dann spielt beim Gegner zwar kein Mbappé, dafür hat Real Madrid Vinícius Júnior oder auch Jude Bellingham.

Mit Applaus und aufmunternden Worten im Gepäck ist die Mannschaft von Borussia Dortmund am Freitagmittag zum Champions-League-Finale in London aufgebrochen. Rund 200 Fans verabschiedeten die BVB-Profis am Dortmunder Flughafen vor dem großen Duell mit Real Madrid im Wembley-Stadion. "Wir wollen morgen Großes leisten, dafür sind wir bereit" , sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Das Champions-League-Finale wird für Marco Reus das letzte Spiel im Trikot des BVB. Ein Titel wäre die Krönung seiner Karriere. Am Tag vor dem Spiel hat Marco Reus jedenfalls schon einmal Grund zum Feiern, er wird heute (31.05.2024) 35. Borussia Dortmund gratulierte via X: "Happy Birthday, Marco" , stand da. Und dann war doch noch ein Zusatz, der Dortmund-Fans glücklich machen würde: "Möge es ein gelungenes Feier-Wochenende werden."

Reus wird seinen Geburtstag auf Reisen verbringen. Gegen 13 Uhr deutscher Zeit soll die Mannschaft in London landen, am Abend steht zunächst eine Pressekonferenz an, sie wird ohne Reus stattfinden. Beim anschließenden Abschlusstraining wird er dann wieder dabei sein.

Ex-Radprofi Rick Zabel fährt von seinem Wohnort Köln aus nach London, 600 Kilometer mit dem Rennrad. Zabel ist großer BVB-Fan, auf der Fahrt trägt er zum Fahrradhelm immer ein Trikot des Vereins. Am Donnerstag ist er gestartet, er hat ein Video von seiner Reise gepostet. Den Dortmundern ist das nicht entgangen. Der Klub schrieb: "Let's go, kommt gut an."