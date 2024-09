10. Die Belgier stehen sehr tief und lauern auf Balleroberungen, um dann ins Umschaltspiel gehen zu können. Dortmund agiert aber sehr ballsicher und schnürt die Blau-Schwarzen zunehmend ein.

7. Karim Adeyemi fasst sich ein Herz und hält aus 23 Metern einfach mal mit links drauf. Der Ball kommt gut aufs rechte untere Eck, aber Simon Mignolet ist rechtzeitig unten und faustet das Pfund zur Seite weg.

4. Beinahe gelingt Malen ein absolutes Kunsttor. Nach Ryerson-Flanke von rechts muss er es aus sehr spitzem Winkel mit dem Innenrist probieren, trifft den Ball dabei aber zum Teil noch mit den Stollen. Die Kugel setzt auf und hüpft am verdutzten Mignolet vorbei - allerdings auch knapp am Pfosten. Abstoß Brügge.

3. Auf der anderen Seite zieht Groß eine Flanke vom linken Flügel zu nah aufs Tor der Belgier. Mignolet fängt den Ball sicher.

2. Nach einem Fehler von Schlotterbeck im Aufbauspiel kommt sofort der Steckpass in Richtung Gustaf Nilsson. Nico Schlotterbeck ist im Laufduell aber schneller und kann seinen Fehler selbst bereinigen, ehe es brenzlig wird.

1. Anpfiff im Jan Breydel Stadion. Die Hausherren treten in Blau an. Beim BVB sind es die gewohnten gelben Trikots über schwarzen Hosen. Los geht's.

1. Spielbeginn

Der belgische Meister startete zunächst denkbar schlecht mit nur einem von neun möglichen Punkten in die Saison 2024/25, konnte dann aber vier Siege in Serie in der Pro League einfahren. In der Bundesliga hingegen wurden erst drei Spieltage absolviert. Mit sieben von neun möglichen Punkten ist Borussia Dortmund hierbei sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Beide Teams bekleiden in ihrer Liga mit der bisherigen Ausbeute aktuell übrigens Platz zwei.

Borussia Dortmund kämpft heute auch gegen den Fluch der unterlegenen Finalisten an. Nur eines der letzten fünf Teams, das im Endspiel der Champions League den Kürzeren gezogen hat, startete in der anschließenden Saison mit einem Sieg in die Hauptrunde der Königsklasse (zwei Remis, zwei Niederlagen). Die Rede ist von Manchester City in 2021/22 (6:3 gegen RB Leipzig).

Zwar hat der Club Brügge nur zwei der letzten zwölf europäischen Pflichtspiele verloren (acht Siege, zwei Remis). Ein Großteil dieser Partien ging jedoch auf die Qualifikationsrunden gegen vergleichsweise schwächere Gegner zurück. In der Champions League stehen beim belgischen Meister gerade einmal drei Siege aus den letzten 20 Heimspielen zu Protokoll (sechs Remis, elf Niederlagen).

Der FC Brügge feierte bei der Generalprobe am Samstag einen 3:0-Auswärtssieg bei KV Kortrijk. FCB-Coach Nicky Hayen wechselt auf zwei Positionen: Joel Ordóñez und Raphael Onyedika starten für Ardon Jashari und Zaid Romero (beide Bank).

Schauen wir direkt auf die Aufstellungen des heutigen Abends. Nuri Şahin vollzieht im Vergleich zum 4:2-Heimsieg über den 1. FC Heidenheim vom vergangenen Freitag drei Veränderungen an seiner Startformation: Für Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Felix Nmecha (alle drei Bank) starten Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer und Emre Can.

Der diesjährige Champions-League-Finalist eröffnet die neue Saison in der Königsklasse auswärts beim belgischen Meister und will nach dem ersten Dreier in der Ligaphase streben. Die Bilanz spricht jedenfalls dafür. Vier der letzten fünf europäischen Pflichtspiele gegen den Club Brügge hat der BVB gewonnen (ein Remis). Zuletzt blieben die Schwarzgelben 2020/21 in der Gruppenphase der Königsklasse bei zwei deutlichen 3:0-Siegen ohne Gegentor gegen die Blau-Schwarzen.