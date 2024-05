Champions-League-Finale in Wembley Englischer Verband verschärft Sicherheitsvorkehrungen Stand: 29.05.2024 08:52 Uhr

Beim EM-Finale 2021 verschafften sich rund 2.000 Fans ohne Karten Zugang zum Stadion in Wembley - die UEFA und der englische Verband wollen beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid besser vorbereitet sein.

Mehr als 2.500 Ordner sollen beim Finale der Champions League in Wembley am Samstag (01.06.2024/21 Uhr) tätig sein, sagte der Veranstaltungsdirektor des englischen Verbands FA, Chris Bryant, gegenüber mehreren Medien in Großbritannien. Umgerechnet fast sechs Millionen Euro seien in die Verbesserung der Infrastruktur des Stadion investiert worden.

Beides ist auch eine Reaktion auf die Vorgänge beim EM-Finale 2021 in Wembley. Damals verschafften sich einer Untersuchung im britischen Parlament zufolge rund 2.000 Fans ohne Eintrittskarten Zugang zum Stadion. Dabei kam es zu Ausschreitungen, in dem Bericht ist von einem "kollektiven Versagen" die Rede.

Fans am Eingang vor dem EM-Finale 2021 in Wembley

"Wir sind wirklich gut aufgestellt"

Das EM-Finale 2021, das England im Elfmeterschießen gegen Italien verlor, hatte weitreichende Folgen: Neben der Debatte um die Sicherheit und der parlamentarischen Untersuchung verurteilte die Disziplinarkammer der UEFA den englischen Verband als Strafe für das Verhalten der Fans zu einem Geisterspiel.

"Ein Problem beim EM-Finale war vor allem die Verfügbarkeit von Ordnern" , sagte FA-Funktionär Bryant, "denn die war aufgrund von Corona auf einem Tiefpunkt angelangt." Zu den Maßnahmen gehört eine Verstärkung der Türen mit einem zusätzlichen Schließsystem. Einige Fans hatten versucht, Notausgangstüren aufzureißen. Er gab sich überzeugt: "Wir wissen, dass viele Leute auch an das Finale 2021 denken. Aber wir sind wirklich gut aufgestellt, wir planen seit 18 Monaten im Detail."

Chris Bryant, Veranstaltungsdirektor des englischen Verbands FA

Der Zugang soll durch digitale Tickets besser geregelt und Schwarzhandel eingeschränkt werden. "Es gibt keine Papiertickets oder Tickets zum Ausdrucken zu Hause" , teilte die UEFA mit. Im Gegensatz zu vielen Bundesliga-Klubs vertreibt die UEFA keine mehrfach ausdruckbaren PDF-Dateien.

Dortmunder Fans bei Champions-League-Finale 2013 in Wembley

Ticketpreise UEFA-Endspiele (in Euro) Wettbewerb Kat. 4 Kat. 3 Kat. 2 Kat. 1 Champions League* 70 187 502 712 Europa League 40 65 100 150 Conference League 25 45 85 125 Frauen-CL 15 20 25 45

*umgerechnet von britischen Pfund in Euro. Zudem gibt es noch eine Premium-Kategorie (nicht VIP), bei der Plätze an der Mittellinie mehr als das Vierfache von Kategorie 1 kosten: 3.390 Euro.

Vorbereitung für das Finale in der Lononer Innenstadt

Treffpunkt für BVB-Fans im Hyde Park

Für Dortmunds Fans gibt es vor dem Spiel einen Treffpunkt im Hyde Park, der 20.000 Menschen Platz bietet. Der BVB kündigte aber an, auch an anderen Orten Londons Veranstaltungen zu bieten. Die Fans von Real Madrid können ein Fanfest am Victoria Embankment mit Platz 13.600 Menschen nutzen. Bei entsprechender Nachfrage sollen Fans ohne Karten hier das Spiel auf Leinwänden sehen können.

Beide Klubs haben jeweils ein Kontingent von 25.000 Tickets für das 86.600 Zuschauer fassende Stadion erhalten.

UEFA nach mehreren Fehlschlägen unter Druck

Nicht nur die FA steht unter Druck, einen reibungslosen Ablauf des Spiels zu gewährleisten. Die UEFA stand zuletzt nach Fehlern bei der Organisation mehrerer ihrer Spiele in der Kritik.

2022 verlegte sie das Champions-League-Finale angesichts des russischen Angriffskriegs von Sankt Petersburg nach Saint-Denis bei Paris. Vor dem Spiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid kam es zu einem großen und gefährlichen Gedränge. Die UEFA machte Fans ohne Karten dafür verantwortlich, was in einem Untersuchungsbericht als unwahr widerlegt wurde. Kritik gab es an der französischen Polizei, die ungerechtfertigt Pfefferspray eingesetzt habe. Fans wurden nach dem Spiel zudem von lokalen Jugendlichen angegriffen und ausgeraubt. Der Bericht befand: "Es ist bemerkenswert, dass bei dieser Veranstaltung niemand sein Leben verloren hat."

2022 gab es ebenfalls organisatorische Fehler beim Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers in Sevilla. Fans berichteten davon, lange Zeit keinen Zugang zu Trinkwasser bekommen zu haben. Mobile Akkus wurden von Ordnern beschlagnahmt - nachdem die UEFA den Fans elektronische Eintrittskarten verkauft hatte.

2023 kritisierten Fans beim Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand die Organisation, hier vor allem den Transport aus der Stadt zum Atatürk-Olympiastadion und zurück. Fans von Manchester City sprachen davon, "wie Vieh" behandelt worden zu sein. Es habe viel zu wenig Busse gegeben, erst um 3 Uhr nachts hätten viele ihre Hotels erreicht. Die EM 2032 wird teilweise in der Türkei ausgetragen.

Im Sommer wird die UEFA gemeinsam mit dem DFB in Deutschland die Europameisterschaft in zehn deutschen Städten austragen.