Borussia Dortmund hat am Sonntag (19.09.2021) des 5. Spieltages seine Titel-Ambitionen in der Bundesliga mit einem 4:2 (2:0) gegen Union Berlin untermauert. Der BVB und Union boten in einem temporeichen Spiel beste Fußball-Unterhaltung. Letztlich entschied Dortmund die Partie durch Treffer von Raphael Guerreiro (10.), Erling Haaland (24./83.) und durch ein Eigentor von Marvin Friedrich (53.) für sich. Für Berlin trafen Max Kruse per Elfmeter (57.) und Andreas Voglsammer (81.).

Guerreiros Traumtor bringt BVB-Führung

Keine zehn Minuten waren rum, da eröffnete der zu Beginn bärenstarke BVB die Partie. Einen Dortmunder Doppelpass-Versuch legte Unions Friedrich unglücklich genau in den Lauf von Guerreiro. Der Portugiese hämmerte die Kugel mit vollem Risiko von halblinks ins rechte Eck.

Die Gastgeber eroberten weiterhin viele Bälle und schalteten blitzschnell um. Union-Keeper Andreas Luthe entschärfte eine gefährliche Halbflanke von Guerreiro (20.) - hinter Luthe stand Torjäger Erling Haaland schon einschussbereit parat. Drei Minuten später jubelte der Norweger dann: Eine Flanke von Thomas Meunier fand Haalands Kopf - 2:0.