Der VfB und Bayer hatten im bisherigen Verlauf der Spielzeit für viel Spektakel gestanden - diesem Ruf wollten beide Teams offenbar auch am Sonntagnachmittag wieder gerecht werden. Jedenfalls dauerte es keine drei Minuten, da lag der Ball erstmals im Tor. Und zwar in dem der Stuttgarter. Nachdem die Schwaben allzu sorglos verteidigt hatten, konnte Leverkusens Mitchel Bakker völlig freistehend von der linken Seite flanken und Robert Andrich hatte am langen Pfosten stehend keine Mühe: Mit dem Kopf verwandelte er zum 0:1.

Der VfB blieb unsortiert, was auch mit Bayers unverdrossenem Tempofußball zu tun hatte. Wenn auch nicht alles punktgenau ablief, so waren Bayers individuelle Klasse und Dynamik doch verantwortlich für zunehmend brenzlige Situationen in der VfB-Hälfte. Als Florian Wirtz in der 18. Minute auf der rechten Außenbahn zu einem energischen Sprint ansetzte und die Kugel von der Grundlinie clever querpasste, brauchte Patrick Schick in der Mitte nicht mehr viel zu tun: Fuß reinhalten - 0:2.