Kein "Jahrhundertspiel"-Déjà-vu

Im Duell VfL gegen FCB hatte es bereits vor 45 Jahren eine 4:0-Führung gegeben. Damals allerdings für den Revierklub. Die Bayern konnten den klaren Rückstand am Ende sogar drehen, siegten mit 6:5 - das "Jahrhundertspiel".

Doch der VfL Bochum schaffte in der zweiten Hälfte keine derartige Trendwende, traf nur einmal aus dem Abseits. Nach Wiederanpfiff stellte Robert Lewandowski mal wieder einen Bundesliga-Rekord auf: Er traf im 13. Heimspiel in Folge (61.). Kimmich (65.) hielt im Anschluss das Bein in die Flanke von Goretzka und hob den Ball über Riemann an den linken Innenpfosten - 6:0.