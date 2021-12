Abseitstor von Hazard durch VAR aberkannt

Da zappelte der Ball zwar auch gleich im Netz, doch das Tor von Thorgan Hazard nach Zuspiel von Erling Haaland wurde durch den Videoschiedsrichter wegen einer Abseitsposition von Hazard nicht anerkannt (21. Minute).

Ein allzu großer Groll auf Schiedsrichter - wie noch bei der 2:3-Schlappe gegen Bayern München - kam bei den Dortmundern dieses Mal allerdings nicht auf. Als der VAR sich in der 30. Minute erneut einschaltete, profitierte der BVB nämlich. Dieses Mal wurde ein Handspiel des Fürthers Maximilian Bauer im eigenen Strafraum geahndet. Haaland verwandelte den fälligen Strafstoß zur knappen Pausenführung (33.).

Der Treffer konnte allerdings nicht kaschieren, dass der Tabellenzweite aus Dortmund mit Fürth mehr Probleme hatte, als man erwarten durfte. Dabei beschränkten sie sich Gäste nicht auf das Verteidigen, sondern spielten nach vorne, wann immer sich eine Kontergelegenheit bot.

Erster Saisonsieg beflügelt Fürth

Das mag auch daran gelegen haben, dass die Gäste beim 1:0 am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin ihren ersten Saisonsieg landen konnten. Das schien mehr zu beflügeln als das enttäuschende 1:1 des BVB gegen Bochum vom Samstag.

Da es in der Partie letztlich darum ging, die Bayern an der Ligaspitze nicht davonziehen zu lassen und "nur" mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in den letzten Bundesligaspieltag des Jahres zu gehen, erhöhten die Dortmunder die Schlagzahl nach dem Seitenwechsel ein wenig.

Fürther verpassen Ausgleich knapp

Dies drückte sich allerdings nur in der Spielkontrolle, nicht in einer Flut an Chancen aus. Fürth hielt weiter gut dagegen, wirkte trotz kürzerer Regenerationszeit noch nicht müde und hatte nach gut einer Stunde sogar die große Chance zum Ausgleich. Jeremy Dudziak setzte nach einem Konter Jamie Leweling in Szene, dessen Direktabnahme Havard Nielsen per Grätsche um ein Haar über die Linie gedrückt hätte.

Nach dieser Großchance schienen die Gäste zu ahnen, dass in Dortmund mehr möglich ist als eine knappe Niederlage. Die Fürther erhöhten den Druck, führten nach 70 Minuten gar mit 7:2 nach Ecken.

Am Ende macht Haaland für Dortmund alles klar

Näher als beim langen Bein Nielsens kamen die Gäste dem Ausgleich aber trotzdem nicht mehr, während sich der BVB einmal mehr auf seinen Torjäger Haaland verlassen konnte. Der schnürte nach einem Freistoß von Julian Brandt per Kopf seinen Doppelpack und durfte danach direkt für Steffen Tigges Platz machen. Donyell Malen erhöhte kurz vor dem Abpfiff noch auf 3:0 (89.).

Dank der Effizienz Haalands - der 21-Jährige hat im 53. Bundesligaspiel zum 53. Mal getroffen und bereits zum 20. Mal mindestens zweifach - bleiben die gegen Fürth nicht überzeugenden Dortmunder den Bayern also auf den Fersen.

