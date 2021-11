Den Gästen aus dem Kraichgau unterlagen die Fürther in einem begeisternden Spiel mit 3:6. Die Tore für die SpVgg erzielten Jamie Leweling (22. Minute), Timothy Tillmann (46.) und Branimir Hrgota (67.), für die TSG Hoffenheim trafen Ihlas Bebou (32./62./80.), Georginio Rutter (40./57.) und Marco Meyerhöfer per Eigentor (66.).

Fürth hat mit der elften Niederlage in Serie einen Negativrekord in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Damit übertrumpften die Fürther Tasmania Berlin (1965/66), den Erzrivalen 1. FC Nürnberg (1983/84) und Arminia Bielefeld (1999/00), die in der Bundesliga allesamt zehn Partien in Folge verloren hatten.