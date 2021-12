Gleich in den ersten Minuten sorgte Mainz dabei schon für die Vorentscheidung gegen die Wolfsburger, die offenbar mit den Gedanken schon bei ihrem Champions-League-Endspiel ums Weiterkommen am Mittwoch (08.12.2021) gegen den OSC Lille waren. Schon nach 68 Sekunden erzielte Jonathan Burkardt das 1:0 für die Gastgeber - es war das schnellste Tor in der bisherigen Bundesligasaison.

Nur wenig später sorgte dann Anton Stach für eine vereinsinterne Rekordmarke. Der Mittelfeldspieler erzielte schon in der vierten Minute das 2:0 für Mainz - so früh hatten die 05er in ihrer Bundesligahistorie noch nie mit zwei Treffern geführt. Leandro Barreiro vergab auch noch in den ersten 20 Minuten die große Chance auf das dritte Tor (17.).

Erst ein Freistoß von Lukas Nmecha sorgte für die erste gefährliche Aktion der Wolfsburger. Seinen Versuch aus über 30 Metern unterschätzte Mainz-Keeper Robin Zentner, der Glück hatte, dass der Ball an den Außenpfosten prallte (21.). Im Anschluss passierte bis zum Pausenpfiff recht wenig in einer dann zähen Partie.