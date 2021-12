In 23 Partien zuvor auf dem Fürther Ronhof hatte es zuvor nie drei Punkte für das Kleeblatt gegeben. Es war am Sonntag (12.12.2021) auch der erste Sieg in der aktuellen Bundesligasaison. So hat die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl nun vier Punkte auf dem Konto. Den einzigen Zähler zuvor hatte es durch ein 1:1 gegen Arminia Bielefeld gegeben.

Havard Nielsen erzielte in der 56. Minute aus dem Gewühl heraus das entscheidende Tor. "Das war von jedem Spieler eine Superleistung. Ich bin extrem froh und super glücklich" , sagte der Torschütze bei "Dazn" .