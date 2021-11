Von Beginn an war Union anzumerken, dass es das Spiel am Donnerstag bei Maccabi Haifa (1:0) in der Conference League noch in den Knochen steckte. Frankfurt wirkte frischer, spritziger, schneller und war deswegen auch vom Start weg die bessere Mannschaft.

Schon in der siebten Minute gab es auch den ersten Torerfolg für die Eintracht, Rafael Borré stand jedoch einen Schritt im Abseits, weshalb es vorerst doch beim 0:0 blieb. Doch eine Viertelstunde lag der Ball wieder im Union-Tor - und diesmal zählte der Treffer auch. Djibril Sow kam nach einem Klärungsversuch im Anschluss an eine Ecke zum Schuss und schlenzte das Spielgerät Gefühlvoll in den Winkel - das 1:0 (22.).