Die Treffer für ein lange überlegenes Gladbacher Team erzielten Alassane Plea (12. Minute) und Jonas Hofmann (40.). Den Bochumer Anschlusstreffer erzielte Danny Blum in der 86. Minute per direkt verwandeltem Freistoß. Die Gladbacher kletterten mit diesem Erfolg und nun 14 Punkten ins Tabellen-Mittelfeld. Der VfL muss sich allmählich nach unten orientieren: Er steht bei zehn Zählern aus bisher zehn gespielten Partien.

Zwei Ligaspiele war Aufsteiger Bochum zuletzt in Folge ohne Gegentor geblieben. Einem 1:0 in Fürth war ein 2:0 gegen Frankfurt gefolgt. Entsprechend selbstbewusst konnten die Ruhrstädter in Mönchengladbach antreten. Das taten sie auch - mit einer ausgemachten Defensivtaktik: Man verrammelte sich in der eigenen Hälfte, ließ Gladbach kommen. Doch der Bochumer Spielplan wurde rasch über den Haufen geworfen. Weil Gladbach eben nicht Fürth oder Frankfurt ist, sondern eine Offensivformation bringen kann, die zuletzt immerhin den FC Bayern im DFB-Pokal mit 5:0 weggefegt hatte.