Borussia erst hellwach, dann schläfrig

In der zweiten Halbzeit legten die Borussen dann einen Blitzstart hin. Nach 25 Sekunden lag der Ball zum zweiten Mal im Netz des Augsburger Tores - nach einer Flanke von Ramy Bensebaini erzielte Jonas Hofmann seinen achten Saisontreffer.

Gladbach machte danach aber den Fehler, in den Verwaltungsmodus zu schalten. Augsburg durfte recht ungestört kombinieren und bestrafte die Passivität der Gastgeber. Iago erzielte in der 55. Minute den Anschlusstreffer für den FCA und brachte wieder Spannung in die Partie.

Bensebaini sorgt für die Entscheidung

Danach fand Gladbach aber zurück zur offensiven Marschroute und stellte auch den alten Vorsprung wieder her. Nach einer Flanke von Neuhaus erzielte Ramy Bensebaini das 3:1 (67.).

Anders als beim Stande von 2:0 gelang es den Borussen in der Folge besser, das Ergebnis zu behaupten. Das Team von Trainer Adi Hütter kontrollierte die Partie und ließ nur noch wenige gefährliche Aktionen des Gegners aus Augsburg zu.

" Uns hat heute etwas die Intensität gefehlt. Wir hatten zu wenige Sprints, zu wenige intensive Läuft, die Zweikämpfe und zweiten Bälle sind nicht so auf unserer Seite gewesen wie zuletzt, daran müssen wir arbeiten ", sagte Hahn nach der Partie und lieferte damit eine Begründung dafür, warum der Gladbacher Sieg nicht mehr wirklich in Gefahr geriet. Stattdessen verpassten Plea und Neuhaus in der 89. Minute das 4:1.

In der 93. Minute konnte Alfred Finnbogason noch auf 2:3 aus Augsburger Sicht verkürzen. Der Treffer änderte aber nichts daran, dass es den auch tabellarisch enorm wertvollen Erfolg für die Borussen gab. Gladbach ist damit als 13. dem FCA (16.) vorerst auf vier Punkte enteilt und entgeht dem Absturz auf den Relegationsplatz.

" Das tut sehr gut. Es fällt einem ein Stein vom Herzen. Wir haben lange auf einen Sieg warten müssen, aber wir haben es heute gut gemacht ", sagte Sommer.

Gladbach in Dortmund, Augsburg gegen Freiburg

Gladbach muss am kommenden Sonntag (20.02.22, 17.30 Uhr) bei Borussia Dortmund antreten, Augsburg spielt am Samstag (19.02.22, 15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg.

Quelle: sho