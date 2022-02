Gladbachs Coach Adi Hütter verzichtete dagegen nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg auf Wechsel und schickte dieselbe Startelf ins Rennen. Die sich auf tiefem und schwer bespielbarem Rasen bald stürmischen Dortmunder Angriffen ausgesetzt sah. Raphael Guerreiro traf aber das leere Tor in der 22. Minute aus 40 Metern nicht, nachdem sich Gladbachs Keeper Yann Sommer einen folgenschweren und mit einem Fehlpass beendeten Ausflug erlaubt hatte.

Reus und Malen düpieren Gladbacher Abwehr

Auf der anderen Seite musste BVB-Keeper Gregor Kobel nur eine Minute prächtig gegen Kouadio Koné retten, der nach Mo Dahouds Fehler im Spielaufbau aus zehn Metern abziehen konnte. Die Partie war jetzt richtig in Schwung und den ersten Treffer schafften die Gastgeber: In der 26. Minute profitierte Kapitän Reus von einer glänzenden Einzelleistung Malens, der Gladbachs Keeper Sommer zu einer Glanzparade zwang, dessen Abwehr aber vor dem freien Reus landete, der aus sieben Metern nur noch einzuschieben brauchte.

Nur sechs Minuten später legten die Dortmunder nach. Und diesmal traf der agile Malen selbst. Nach einem Einwurf auf der linken Seite wuselte sich der Niederländer nach Doppelpass mit Reus durch die Abwehr der Gladbacher und drosch die Kugel aus acht Metern an Sommer vorbei zum 2:0 ins Netz.

Gladbach vergibt Chancen

Die Doppel-Führung war perfekt, dabei hatte es der Spielverlauf nicht so deutlich hergegeben. Die Gäste aber zeigten sich vor dem BVB-Tor nicht kaltschnäuzig genug. Nachdem Jonas Hofmann in der 29. Minute aus kurzer Distanz an Kobel gescheitert war, hätte Florian Neuhaus in der 36. Minute eigentlich zwingend für den Anschlusstreffer sorgen müssen. Er schoss Kobel die Kugel freistehend aus elf Metern aber in die Arme.

Im zweiten Abschnitt brachte Hütter mit Marcus Thuram für Marvin Friedrich einen weiteren Offensivakteur - und tatsächlich übernahmen die Gäste das Kommando. Allerdings - wie im ersten Durchgang konnten sie ihre Feldüberlegenheit nicht in Zählbares ummünzen. Im letzten Drittel wirkte Gladbach zu fahrig, zu wenig konsequent. So schaukelte der BVB das Resultat zunehmend über die Zeit.

Wolf leitet ein Gladbach-Debakel ein

20 Minuten vor dem Ende machten die Dortmunder zudem den Deckel drauf. Wieder war Reus beteiligt, der im 16er zu dem gerade eingewechselten Wolf legte, der die Kugel gnadenlos aus neun Metern unters Tordach schmetterte - 3:0.

Und damit nicht genug: Reus legte auch Moukoko noch einen Treffer mustergültig vor. Der Youngster musste in der 74. Minute gegen zunehmend in Auflösung begriffene Gästespieler nach Vorarbeit seines Kapitäns aus fünf Metern nur noch zum 4:0 vollenden. Reus selbst setzte mit dem 5:0 in der 81. Minute noch einen drauf. Den Schlusspunkt setzte Can, der einen Strafstoß in der 90. Minuzte zum 6:0 verwandelte. Wolf war von Rami Bensebaini im Strafraum umgemäht worden.