Der deutsche Meister siegte zum Start in die Bundesligasaison im leeren Münchner Stadion am Freitagabend (18.09.2020) mit 8:0 (3:0) gegen Schalke 04 und hatte dabei keine wirkliche Mühe. Serge Gnabry gelang das frühe 1:0 (4. Minute), Leon Goretzka erhöhte (18.), Robert Lewandowski entschied die Begegnung schon vor der Pause per Foulelfmeter (31.). Erneut Gnabry (47., 59.) und Thomas Müller (70.) machten das halbe Dutzend voll. Leroy Sané (72.) traf dann auch noch, genau wie der eingewechselte Youngster Jamal Musiala (81.).

Obwohl die Gäste für diese Partie wohl keine Punkte eingeplant hatten, startet S04 nun doch mit einer großen Hypothek in die Saison - sowohl in Sachen Torverhältnis als auch mental.

Schalke startet gut - und bricht dann schon bald ein

Schalke 04 gehörte der erste Torschuss der Partie, Neuzugang Goncalo Paciencia probierte es noch in der ersten Minute mit einem Abschluss, den Neuer nach vorne abwehrte. Der Nachschuss von Mark Uth verfehlte das Gehäuse des Nationalkeepers. Danach waren die Bayern aber sofort wach und legten los. Nach einem tollen Pass von Joshua Kimmich ließ Gnabry Benjamin Stambouli stehen und vollendete zur Führung. Beinahe hätten Robert Lewandowski und Sané eine Minute später direkt nachgelegt, aber Ralf Fährmann und Sebastian Rudy verhinderten das 2:0.

Schalke wirkte zu Beginn dennoch nicht so richtig verunsichert, sondern war bemüht, auch mal selbst Nadelstiche zu setzen. Die Münchner hatten die Begegnung aber längst im Griff und drehten nun auf. Nach kluger Ablage von Müller zog der ehemalige Schalker Goretzka ab und traf ins linke untere Eck. Dieses Gegentor zeigte mehr Wirkung als das erste.

Lewandowski vom Punkt, Serdar verletzt

Die Elf von David Wagner hatte nun größte Mühe, überhaupt mal einen Zweikampf zu gewinnen. Fährmann verhinderte gegen Kimmich den dritten Bayern-Treffer (25.). Der fiel dann fünf Minuten später per Elfmeter, Ozan Kabak foulte Lewandowski - Felix Zwayer blieb keine andere Wahl als auf den Punkt zu zeigen. Der Pole vollstreckte eiskalt links unten ins Tor.

Zu allem Schalker Unglück musste auch Suat Serdar zu diesem Zeitpunkt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bayern-Trainer Hansi Flick war bemüht, seine Mannschaft ein bisschen zu beruhigen, weil die den Fuß nicht vom Gaspedal nahm und die königsblaue Abwehr immer wieder in arge Nöte brachte. Dass es zur Pause nur 3:0 stand war die beste Nachricht für die Gäste.

Bayern hören nicht auf

Doch es wurde nach dem Seitenwechsel nicht unbedingt angenehmer. Die Bayern spielten einen Konter wunderbar über mehrere Stationen aus, hatten dann etwas Glück, dass Stambouli die Szene bei einer Grätsche nicht entscheidend klären konnte und kamen durch Gnabry quasi direkt nach Wiederanpfiff zum nächsten Tor.

Nach einer etwas ruhigeren Phase war es wieder Gnabry, der nach Vorlage vom agilen Sané durch die Beine vom zum fünften Mal chancenlosen Fährmann seinen dritten Treffer erzielte. Die neue Nummer Eins der Schalker verhinderte kurz darauf gegen Corentin Tolisso und Sané mit zwei starken Paraden ein noch schlimmeres Debakel. Beim 6:0 durch Müller sah der Keeper dann aber nicht so glücklich aus. Müllers Schuss nach "Rabona"-Flanke von Lewandowski rutschte ihm durch die Hände, bei Sanés Konter zum 7:0 konnte er dann wieder nichts machen. Eine Torgelegenheit für S04 gab es nach der allerersten Aktion des Spiels übrigens nicht mehr, dafür gelang Musiala noch sein erstes Bundesligator (82.), mit dem er zum jüngsten Bundesligatorschützen der Vereinsgeschichte avancierte.

Die Schalker haben nächsten Samstag (26.09.2020) Werder Bremen zu Gast, die Flick-Elf reist am Sonntag nach Sinsheim.

rt | Stand: 18.09.2020, 22:22