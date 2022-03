Bayer Leverkusen nahm am Samstag (05.03.2022) beim FC Bayern mit dem 1:1-Unentschieden einen verdienten Punkt mit. Niklas Süle brachte den Tabellenführer in der 18. Minute nach einem Eckball per Dropkick in Führung und nutzte dabei die Konfusion in der Gäste-Abwehr.

Ein Aussetzer der Münchner ermöglichte Leverkusen auf der Gegenseite den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich: Nach einem Freistoß von Kerem Demirbay lenkte Thomas Müller den Ball am völlig verdutzen Keeper Sven Ulreich vorbei ins eigene Tor (36.).