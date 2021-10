Rudelbildung nach Steffens Foul

Für Aufregung sorgte eine Rudelbildung in der Mitte des ersten Durchgangs, nachdem Renato Steffen Florian Wirtz foulte, obwohl das Spiel bereits abgepfiffen war. In Folge der daraus resultierenden Rudelbildung zeigte Schiedsrichter Deniz Aytekin Steffen Gelb und verwarnte auch Wolfsburgs John Anthony Brooks und Leverkusens Jonathan Tah, die sich zu vehement an den Diskussionen beteiligt hatten.

Zum zweiten Durchgang nahm Kohfeldt zwei Spielerwechsel vor: Für Philipp und Steffen kamen Dodi Lukebakio und Otavio – und beide Joker sollten entscheidenden Einfluss auf die Partie nehmen. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff dribbelte sich Lukebakio über die linke Seite in den Leverkusener Strafraum und gab den Ball in die Mitte. Mit etwas Glück gelangte die Kugel zu Nmecha, der zur Gäste-Führung einschob. Leverkusen stand nun unter Schock – und Wolfsburg zog das Spiel immer mehr auf seine Seite.

Lacroix sieht rot, Alario verschießt Foulelfmeter

Nur drei Minuten nach dem ersten Tor machte sich Otavio ebenfalls über die linke Seite auf und ging mit Tempo zur Leverkusener Grundlinie. Otavios Flanke konnten die Hausherren noch abwehren, doch Arnold schnappte sich den geklärten Ball im Rückraum und ließ Hradecky per Dropkick keine Chance. Kurz darauf hätte Nmecha sogar das dritte Wolfsburger Tor erzielen können, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins an Hradecky (53.).

Leverkusen widerum fand über die gesamte Spielzeit kaum ein Duchkommen gegen die gut geordnete Defensive der Gäste. Erst als Wolfsburgs Innenverteidiger Maxence Lacroix in der Nachspielzeit Lucas Alario im Strafraum zu Fall brachte und dafür die Rote Karte sah, schien sich für die Hausherren die Chance auf den Torerfolg zu ergeben. Passend zum für Leverkusen gebrauchten Nachmittag vergab Alario aber den fälligen Strafstoß.

Kurze Pausen für Wolfsburg und Leverkusen

Die Pause wird für beide Mannschaften eine kurze sein. Der VfL Wolfsburg ist schon am Dienstag (02.11.2021) in der Champions League gegen RB Salzburg im Einsatz. In der Liga geht es für die Niedersachsen am Samstag (06.11.2021) mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter.

Für Bayer Leverkusen steht in der Europa League am Donnerstag (04.11.2021) das nächste Pflichtspiel an. Gegner dann ist Real Betis Sevilla. In der Bundesliga geht es für Leverkusen am Sonntag (07.11.2021) mit einem Auswärtsspiel gegen Hertha BSC weiter.

red | Stand: 30.10.2021, 17:20