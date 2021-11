Wirtz legt Adli den Siegtreffer für Leverkusen auf

Die Partie begann turbulent - und fast mit einem Blitzstart für die Gäste: Beim Distanzschuss von Elvis Rexhbecaj mit dem ersten Bochumer Angriff (3.) stand nur der Pfosten im Weg. Im Gegenzug hatte Leverkusen mehr Glück im Abschluss - und auch die nötige Präzision: Adli verwertete eine Maßflanke von Florian Wirtz, Bochums Keeper Manuel Riemann erwischte die Kugel erst hinter der Torlinie.

Bayer 04 weiter ohne Schick

Trainer Gerardo Seoane konnte nicht wie erhofft auf Stürmer Patrik Schick (Bänderriss im Sprunggelenk) zurückgreifen, der ebenso wie Lucas Alario weiterhin nicht im Kader der Werkself stand. Ohne etatmäßigen Mittelstürmer lief in Leverkusens Offensive viel über Adli und Wirtz.

Jung-Nationalspieler Wirtz (16.) vergab freistehend eine dicke Chance, zu erhöhen, ebenso wie Daley Sinkgraven kurz vor dem Pausenpfiff.

Der Aufsteiger aus Bochum, lautstark angefeuert von 4.000 mitgereisten Fans, erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck, konnte aber in der Offensive zu wenig Gefahr auszustrahlen. Bayer-Torhüter Lukas Hradecky vereitelte Bochums beste Gelegenheit nach einem Schuss von Takuma Asano. Die insgesamt passive Werkelf verlegte sich gegen weit aufgerückte Gäste zunehmend auf Konter. Die Riesenchance zur Vorentscheidung vergab wiederum Wirtz nach einem langen Sololauf (56.).

Leverkusen jetzt gegen Celtic und Leipzig

Für Bayer Leverkusen steht am kommenden Donnerstag das nächste Heimspiel an, in der Europa League kommt Celtic Glasgow an den Rhein. Am Sonntag (17.30 Uhr) muss Bayer 04 dann den neu eroberten Champions-League-Platz im Spiel bei RB Leipzig verteidigen.

Für Bochum geht es in der Bundesliga am Samstag mit dem Heimspiel gegen Freiburg weiter.

red | Stand: 20.11.2021, 17:50