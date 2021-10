Bielefeld rettet glückliches 1:1 in die Pause

Bielefeld begann stark, verlor aber schnell die Kontrolle über das Spiel. Karim Onisiwo ließ die erste Großchance der Mainzer noch aus, in der 25. Minute traf aber Jae-sung Lee zur Führung per Abstauber.

Mainz verpasste es dann trotz bester Chancen, die Führung deutlicher zu gestalten. So nutzte Bielefeld in der 42. Minute eine Nachlässigkeit in der Mainzer Defensive und traf durch Jacob Laursen zum glücklichen 1:1.