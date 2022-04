In der Nachspielzeit hat Arminia Biefeld am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga durch einen Treffer von Joakim Nilsson (90.+1) ein 1:1 (0:0) gegen Hertha BSC gerettet. Damit bleiben die Bielefelder mit 27 Punkten zwar Vorletzter, haben aber Stuttgart auf dem Relegationsplatz (29) noch in Reichweite.

Und selbst Hertha BSC, das durch Lucas Tousart (54.) in Führung gegangen war, ist zumindest rechnerisch mit 33 Zählern auf Platz 15 für die Ostwestfalen noch erreichbar - und damit nicht gerettet.